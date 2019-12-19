Легалізація «євроблях»: який автотранспорт не вийде розмитнити
Сьогодні, 15:30
Верховна Рада декілька днів тому ухвалила за основу законопроєкт щодо розмитнення "євроблях". З огляду на те, що законопроєкт пройшов поки лише перше читання, певні норми в ньому можуть переглянути. Втім, наразі відомо про те, що розмитнити весь автотранспорт на європейських номерах точно не вийде.
Про це заявив глава профільного парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на своїй сторінці у фейсбуці.
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Так, пільгове розмитнення автомобілів на європейських номерах (“євроблях”), яке не так давно попередньо схвалила Верховна Рада, буде актуальна виключно для легкових автомобілів. Отже, які саме категорії автотранспорту з Європи не підпадають під новий законопроєкт:
- вантажівки;
- мікроавтобуси;
- автобуси;
- мотоцикли.
"Ми не повинні дати можливість ділкам вести тіньовий бізнес, завозячи в Україну списаний в Європі мотлох без сплати податків. Цього в законі немає", — зазначив Гетманцев.
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Про це заявив глава профільного парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на своїй сторінці у фейсбуці.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Розмитнення «євробляхи» за тисячу євро: юрист розповів про нюанси законопроєкту
Так, пільгове розмитнення автомобілів на європейських номерах (“євроблях”), яке не так давно попередньо схвалила Верховна Рада, буде актуальна виключно для легкових автомобілів. Отже, які саме категорії автотранспорту з Європи не підпадають під новий законопроєкт:
- вантажівки;
- мікроавтобуси;
- автобуси;
- мотоцикли.
"Ми не повинні дати можливість ділкам вести тіньовий бізнес, завозячи в Україну списаний в Європі мотлох без сплати податків. Цього в законі немає", — зазначив Гетманцев.
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