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Легалізація «євроблях»: який автотранспорт не вийде розмитнити

Легалізація «євроблях»: який автотранспорт не вийде розмитнити
Верховна Рада декілька днів тому ухвалила за основу законопроєкт щодо розмитнення "євроблях". З огляду на те, що законопроєкт пройшов поки лише перше читання, певні норми в ньому можуть переглянути. Втім, наразі відомо про те, що розмитнити весь автотранспорт на європейських номерах точно не вийде.

Про це заявив глава профільного парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на своїй сторінці у фейсбуці.

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Так, пільгове розмитнення автомобілів на європейських номерах (“євроблях”), яке не так давно попередньо схвалила Верховна Рада, буде актуальна виключно для легкових автомобілів. Отже, які саме категорії автотранспорту з Європи не підпадають під новий законопроєкт:

- вантажівки;
- мікроавтобуси;
- автобуси;
- мотоцикли.

"Ми не повинні дати можливість ділкам вести тіньовий бізнес, завозячи в Україну списаний в Європі мотлох без сплати податків. Цього в законі немає", — зазначив Гетманцев.

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Теги: розмитненння, євробляхи, легалізація, закон
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