Легалізація «євроблях»: який автотранспорт не вийде розмитнити

Верховна Рада декілька днів тому ухвалила за основу законопроєкт щодо розмитнення "євроблях". З огляду на те, що законопроєкт пройшов поки лише перше читання, певні норми в ньому можуть переглянути. Втім, наразі відомо про те, що розмитнити весь автотранспорт на європейських номерах точно не вийде.Про це заявив глава профільного парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політикина своїй сторінці у фейсбуці.Так, пільгове розмитнення автомобілів на європейських номерах (“євроблях”), яке не так давно попередньо схвалила Верховна Рада, буде актуальна виключно для легкових автомобілів. Отже, які саме категорії автотранспорту з Європи не підпадають під новий законопроєкт:- вантажівки;- мікроавтобуси;- автобуси;- мотоцикли."Ми не повинні дати можливість ділкам вести тіньовий бізнес, завозячи в Україну списаний в Європі мотлох без сплати податків. Цього в законі немає", — зазначив Гетманцев.