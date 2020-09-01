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У Ковелі очевидці допомогли патрульним затримати злодія, який пограбував жінку

У Ковелі очевидці допомогли патрульним затримати злодія, який пограбував жінку
У Ковелі очевидці допомогли патрульним затримати порушника.

Інцидент трапився на вулиці Незалежності, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Інспектори встановили, що 22-річний чоловік вихопив із рук жінки гроші та намагався поїхати з місця пригоди на таксі. Очевидці витягували його з автомобіля і чоловік забіг у приміщення однієї із аптек.

Під час перевірки у нього виявили лампочку з примотаною скляною трубкою та кухонний ніж. Жінка, в якої вихватили гроші, розповіла, що хотіла в чоловіка купити флешкарту, однак він забрав із собою карту та гроші.

На місце події патрульні викликали слідчих для з’ясування усіх обставин події.

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Теги: злодій, Ковель
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