Волинського митника судитимуть за службовий злочин

Судитимуть старшого держінспектора одного з відділів митного поста «Ягодин».Слідство встановило, що в лютому 2020 року митник умисно змінив наявну в комп’ютерних мережах митних органів інформацію про виїзд за межі території України автобуса з реєстраційним номером Королівства Нідерландів, - інформує пресслужба прокуратури Волині.Насправді ж транспортний засіб не покидав межі України й не проходив митного контролю й оформлення.Через такі дії старшого державного інспектора держава недоотримала майже 327 тисяч гривень митних платежів.Обвинувачений у вчиненні цих злочинів митник невдовзі постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.