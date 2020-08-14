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Волинського митника судитимуть за службовий злочин

Волинського митника судитимуть за службовий злочин
Судитимуть старшого держінспектора одного з відділів митного поста «Ягодин».

Слідство встановило, що в лютому 2020 року митник умисно змінив наявну в комп’ютерних мережах митних органів інформацію про виїзд за межі території України автобуса з реєстраційним номером Королівства Нідерландів, - інформує пресслужба прокуратури Волині.

Насправді ж транспортний засіб не покидав межі України й не проходив митного контролю й оформлення.

Через такі дії старшого державного інспектора держава недоотримала майже 327 тисяч гривень митних платежів.

Обвинувачений у вчиненні цих злочинів митник невдовзі постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.

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Теги: Ягодин, митник, суд, службовий злочин
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