На Волині дитині, позбавленій батьківського піклування, купили хату в селі
Сьогодні, 17:51
23-річний житель селища Любешів із числа дітей, позбавлених батьківського піклування, отримав власне житло за кошти державного бюджету.
Про це пише газета Нове життя.
Хлопцю придбали земельну ділянку та житловий будинок у селі Судче Любешівського району вартістю 386 тис 167 грн. Присадибна ділянка має розміри 0,25 га, хата – 98,4 м кв.
На квартирному обліку хлопець перебував у Любешівській селищній раді, поінформувала завідувачка сектору соціального захисту населення та охорони здоров’я Управління гуманітарної політики Лариса Хомич.
Така купівля стала можливою завдяки державній субвенції місцевим бюджетам, відповідно до якої діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, мають право на придбання житла або отримання грошової компенсації. Юнак мав право обирати житло в межах України, а не лише Волині чи Любешівщини, проте особисто вибрав саме це житло, зазначила посадовиця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише газета Нове життя.
Хлопцю придбали земельну ділянку та житловий будинок у селі Судче Любешівського району вартістю 386 тис 167 грн. Присадибна ділянка має розміри 0,25 га, хата – 98,4 м кв.
На квартирному обліку хлопець перебував у Любешівській селищній раді, поінформувала завідувачка сектору соціального захисту населення та охорони здоров’я Управління гуманітарної політики Лариса Хомич.
Така купівля стала можливою завдяки державній субвенції місцевим бюджетам, відповідно до якої діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, мають право на придбання житла або отримання грошової компенсації. Юнак мав право обирати житло в межах України, а не лише Волині чи Любешівщини, проте особисто вибрав саме це житло, зазначила посадовиця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Чому у лютому електроенергія в Україні здорожчала на 21%
Сьогодні, 18:45
Кладовище, поліція та медколедж: де у Луцьку засуджені та порушники відбувають громадські роботи
Сьогодні, 18:16
На Волині дитині, позбавленій батьківського піклування, купили хату в селі
Сьогодні, 17:51
У Луцьку «підлатають» дві вулиці
Сьогодні, 17:45
В Україні заблокують низку телеграм-каналів. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 17:30