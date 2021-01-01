На Волині дитині, позбавленій батьківського піклування, купили хату в селі





Про це пише газета



Хлопцю придбали земельну ділянку та житловий будинок у селі Судче Любешівського району вартістю 386 тис 167 грн. Присадибна ділянка має розміри 0,25 га, хата – 98,4 м кв.



На квартирному обліку хлопець перебував у Любешівській селищній раді, поінформувала завідувачка сектору соціального захисту населення та охорони здоров’я Управління гуманітарної політики Лариса Хомич.



Така купівля стала можливою завдяки державній субвенції місцевим бюджетам, відповідно до якої діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, мають право на придбання житла або отримання грошової компенсації. Юнак мав право обирати житло в межах України, а не лише Волині чи Любешівщини, проте особисто вибрав саме це житло, зазначила посадовиця. ﻿





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23-річний житель селища Любешів із числа дітей, позбавлених батьківського піклування, отримав власне житло за кошти державного бюджету.Про це пише газета Нове життя. Хлопцю придбали земельну ділянку та житловий будинок у селі Судче Любешівського району вартістю 386 тис 167 грн. Присадибна ділянка має розміри 0,25 га, хата – 98,4 м кв.На квартирному обліку хлопець перебував у Любешівській селищній раді, поінформувала завідувачка сектору соціального захисту населення та охорони здоров’я Управління гуманітарної політикиТака купівля стала можливою завдяки державній субвенції місцевим бюджетам, відповідно до якої діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, мають право на придбання житла або отримання грошової компенсації. Юнак мав право обирати житло в межах України, а не лише Волині чи Любешівщини, проте особисто вибрав саме це житло, зазначила посадовиця. ﻿

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