Кладовище, поліція та медколедж: де у Луцьку засуджені та порушники відбувають громадські роботи





Про це йдеться у проєкті рішення, який ухвалили депутати під час пленарного засідання чергової 7 сесії Луцької міської ради, що відбулося 24 лютого,



Так, у переліку підприємств і комунальних закладів, які взяли до себе на громадські роботи засуджених та порушників, – ЖКП № 2 та 3, Луцька кооперативна житлово-експлуатаційна контора № 8 житлово-будівельних кооперативів, КП «Парки та сквери м. Луцька», Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування, Луцьке районне управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області, Луцьке відділення № 3 Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області, КП «Луцький зоопарк», Луцький міськрайонний суд Волинської області, Державний історико-культурний заповідник у Луцьку, КП «Ласка», військова частина А2466 та КЗВО «Волинський медичний інститут».



Серед видів громадських робіт, якими займатимуться засуджені, – прибирання, благоустрій та озеленення території, кладовищ, зон відпочинку і туризму, подорожніх смуг, пам’яток архітектури, історії та культури; роботи з відновлення та догляду за пам’ятниками архітектури, історії та культури; благоустрій території міста з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; впорядкування меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць поховання захисників Вітчизни і утримання в належному стані цвинтарів; благоустрій території після закінчення будівництва, прибирання будівельного сміття; виконання найпростіших робіт з ремонту або реконструкції на об’єктах соціальної сфери; роботи з благоустрою та впорядкування територій зі збереження властивостей природно-територіальних комплексів для оптимального використання природного потенціалу земель та вирубка чагарників вздовж доріг.



Нагадаємо, раніше повідомляли про те, що 20 квітня 2020 року в рамках другого етапу тюремної реформи в Україні введуть новий вид покарання – пробаційний нагляд. Це, зокрема, передбачили в законопроєкті щодо внесення змін у роботу пенітенціарної системи, який розробив Мін’юст.



«Пробаційний нагляд – це коли людина замість того, щоб потрапити у в’язницю, потрапляє під контроль органу пробації. Вона несе певні зобов’язання. Наприклад, влаштуватися на роботу, пройти лікування, навчання. Іноді за її переміщеннями стежитиме електронний моніторинг», – зазначив міністр юстиції Денис Малюська.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій міській раді затвердили перелік об’єктів Луцької міської територіальної громади для відбування громадських робіт засудженими та порушниками, а також види цих робіт на 2021 рік.Про це йдеться у проєкті рішення, який ухвалили депутати під час пленарного засідання чергової 7 сесії Луцької міської ради, що відбулося 24 лютого, пише ІА "Волинські Новини".Так, у переліку підприємств і комунальних закладів, які взяли до себе на громадські роботи засуджених та порушників, – ЖКП № 2 та 3, Луцька кооперативна житлово-експлуатаційна контора № 8 житлово-будівельних кооперативів, КП «Парки та сквери м. Луцька», Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування, Луцьке районне управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області, Луцьке відділення № 3 Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області, КП «Луцький зоопарк», Луцький міськрайонний суд Волинської області, Державний історико-культурний заповідник у Луцьку, КП «Ласка», військова частина А2466 та КЗВО «Волинський медичний інститут».Серед видів громадських робіт, якими займатимуться засуджені, – прибирання, благоустрій та озеленення території, кладовищ, зон відпочинку і туризму, подорожніх смуг, пам’яток архітектури, історії та культури; роботи з відновлення та догляду за пам’ятниками архітектури, історії та культури; благоустрій території міста з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; впорядкування меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць поховання захисників Вітчизни і утримання в належному стані цвинтарів; благоустрій території після закінчення будівництва, прибирання будівельного сміття; виконання найпростіших робіт з ремонту або реконструкції на об’єктах соціальної сфери; роботи з благоустрою та впорядкування територій зі збереження властивостей природно-територіальних комплексів для оптимального використання природного потенціалу земель та вирубка чагарників вздовж доріг.Нагадаємо, раніше повідомляли про те, що 20 квітня 2020 року в рамках другого етапу тюремної реформи в Україні введуть новий вид покарання – пробаційний нагляд. Це, зокрема, передбачили в законопроєкті щодо внесення змін у роботу пенітенціарної системи, який розробив Мін’юст.«Пробаційний нагляд – це коли людина замість того, щоб потрапити у в’язницю, потрапляє під контроль органу пробації. Вона несе певні зобов’язання. Наприклад, влаштуватися на роботу, пройти лікування, навчання. Іноді за її переміщеннями стежитиме електронний моніторинг», – зазначив міністр юстиції

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