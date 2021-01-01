Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 26 лютого





Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.



Вітер західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 10-15° тепла.



У Луцьку заувтар, у п'ятницю, також очікується мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах - ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 12-14° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 26 лютого, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів. Вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці подекуди туман. На дорогах місцями - ожеледиця.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.Вітер західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 10-15° тепла.У Луцьку заувтар, у п'ятницю, також очікується мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах - ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 12-14° тепла.

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