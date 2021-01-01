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Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 26 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 26 лютого
У Волинській області завтра, 26 лютого, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів. Вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці подекуди туман. На дорогах місцями - ожеледиця.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 10-15° тепла.

У Луцьку заувтар, у п'ятницю, також очікується мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах - ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 12-14° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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