26 лютого на Волині: гортаючи календар

Мар’яна Метельська (на фото), ексдепутат Луцької міськради Тарас Шляхтич, голова Волинського відділення Союзу українок Любов Ганейчук, колишній директор державного підприємства «Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Олександр Новосад.



Окрім того, день народження святкують директор Волинського обласного фонду підтримки підприємництва Ольга Шворак, волонтер Катерина Кухаренко.



Вітаємо їх усіх з їхнім святом, зичимо добра, любові й довголіття.



Іменинники цього дня – Зоя, Світлана, Семен, Степан.



Вітаємо усіх іменинників з святом. Бажаємо їм щастя, сімейного благополуччя та достатку.

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