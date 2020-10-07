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На матч «Старого Луцька» безкоштовно пускатимуть глядачів

На матч «Старого Луцька» безкоштовно пускатимуть глядачів
У найближчі вихідні баскетбольний клуб «Старий Луцьк – Університет» прийме на своєму майданчику «Говерлу» з Івано-Франківська. На іграх буде дозволена присутність вболівальників, їх пускатимуть безкоштовно.

Матчі відбудуться в ОДЮСШ 27 лютого о 19.00 та 28 лютого об 11.00, - пише ІА Волинські новини.

У минулих турах «Старий Луцьк» зазнав чотири поспіль поразки у виїзних матчах. Спочатку лучани двічі поступилися БК «Рівне», а в минулому турі програли два матчі дублю южненського «Хіміка».

Незважаючи на таку невдалу серію, луцькі баскетболісти наповну готуються до протистояння з «Говерлою».

Нині команда з Івано-Франківська посідає останнє місце в турнірній таблиці, проте в останньому турі нарешті здобула свої перші дві перемоги у сезоні, двічі на своєму майданчику обігравши дубль «Черкаських Мавп» (87:70, 80:64).

Найкращим снайпером «Говерли» є Сергій Аврахов – 14,3 очки в середньому за гру, також він є найкращим асистентом команди – 3,9 передач за гру. Лідером за підбираннями є Денис Кошовець – 9,1 за гру.

У клубі кличуть вболівальників підтримати «Старий Луцьк» та обіцяють реабілітуватися за чотири поспіль поразки. Водночас закликають вболівальників дотримуватися карантинних норм під час обох матчів.

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Теги: Луцьк, баскетбол, спорт, Сатрий Луцьк
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