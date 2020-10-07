На матч «Старого Луцька» безкоштовно пускатимуть глядачів





Матчі відбудуться в ОДЮСШ 27 лютого о 19.00 та 28 лютого об 11.00, - пише



У минулих турах «Старий Луцьк» зазнав чотири поспіль поразки у виїзних матчах. Спочатку лучани двічі поступилися БК «Рівне», а в минулому турі програли два матчі дублю южненського «Хіміка».



Незважаючи на таку невдалу серію, луцькі баскетболісти наповну готуються до протистояння з «Говерлою».



Нині команда з Івано-Франківська посідає останнє місце в турнірній таблиці, проте в останньому турі нарешті здобула свої перші дві перемоги у сезоні, двічі на своєму майданчику обігравши дубль «Черкаських Мавп» (87:70, 80:64).



Найкращим снайпером «Говерли» є Сергій Аврахов – 14,3 очки в середньому за гру, також він є найкращим асистентом команди – 3,9 передач за гру. Лідером за підбираннями є Денис Кошовець – 9,1 за гру.



У клубі кличуть вболівальників підтримати «Старий Луцьк» та обіцяють реабілітуватися за чотири поспіль поразки. Водночас закликають вболівальників дотримуватися карантинних норм під час обох матчів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У найближчі вихідні баскетбольний клуб «Старий Луцьк – Університет» прийме на своєму майданчику «Говерлу» з Івано-Франківська. На іграх буде дозволена присутність вболівальників, їх пускатимуть безкоштовно.Матчі відбудуться в ОДЮСШ 27 лютого о 19.00 та 28 лютого об 11.00, - пише ІА Волинські новини У минулих турах «Старий Луцьк» зазнав чотири поспіль поразки у виїзних матчах. Спочатку лучани двічі поступилися БК «Рівне», а в минулому турі програли два матчі дублю южненського «Хіміка».Незважаючи на таку невдалу серію, луцькі баскетболісти наповну готуються до протистояння з «Говерлою».Нині команда з Івано-Франківська посідає останнє місце в турнірній таблиці, проте в останньому турі нарешті здобула свої перші дві перемоги у сезоні, двічі на своєму майданчику обігравши дубль «Черкаських Мавп» (87:70, 80:64).Найкращим снайпером «Говерли» є Сергій Аврахов – 14,3 очки в середньому за гру, також він є найкращим асистентом команди – 3,9 передач за гру. Лідером за підбираннями є Денис Кошовець – 9,1 за гру.У клубі кличуть вболівальників підтримати «Старий Луцьк» та обіцяють реабілітуватися за чотири поспіль поразки. Водночас закликають вболівальників дотримуватися карантинних норм під час обох матчів.

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