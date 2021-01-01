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З'явився тизер мультфільму «Мавка. Лісова пісня». ВІДЕО

З'явився тизер мультфільму «Мавка. Лісова пісня». ВІДЕО
Студія Animagrad (FILM.UA Group) випустила тизер-трейлер повнометражного анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня».

За допомогою мультфільму його творці хочуть звернути увагу на проблеми довкілля, - пише Главком.

«Мавка. Лісова пісня» – другий повнометражний мультфільм української студії Animagrad, створений за мотивами п’єси Лесі Українки «Лісова пісня», а також на основі українських міфів і традицій.

Другий тизер-трейлер мультфільму презентували до 150-річного ювілею Лесі Українки. Сценарій анімаційної стрічки «Мавка. Лісова пісня» засновано на класичному сюжеті драми-феєрії «Лісова пісня» та на образах з української міфології.

Сюжет тизера-трейлера заснований на одній з найбільш динамічних сцен у мультфільмі. Головна героїня Мавка приходить на допомогу наляканому стаду зубрів. Зубрів спеціально обрали для цього епізоду — наразі ці тварини на межі вимирання. Популяції європейського зубра на території України налічується приблизно 320 особин.

За допомогою мультфільму його творці хочуть звернути увагу на проблеми довкілля: вирубки пралісів та зникнення рідкісних видів флори та фауни.

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Теги: Лісова пісня, мультфільм, культура
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Коментарі 1
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Хм, всі 3d моделі та їх міміка й анімація куплені в міжнародних стокових базах. Їм навіть лінь було виправити анатомію бізона на зубра. Зате растрові вирвиоко фони, тут без питань, халтурна робота української студії. Але що маємо, і на тому дякуємо.
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