З'явився тизер мультфільму «Мавка. Лісова пісня». ВІДЕО





За допомогою мультфільму його творці хочуть звернути увагу на проблеми довкілля, - пише

«Мавка. Лісова пісня» – другий повнометражний мультфільм української студії Animagrad, створений за мотивами п’єси Лесі Українки «Лісова пісня», а також на основі українських міфів і традицій.



Другий тизер-трейлер мультфільму презентували до 150-річного ювілею Лесі Українки. Сценарій анімаційної стрічки «Мавка. Лісова пісня» засновано на класичному сюжеті драми-феєрії «Лісова пісня» та на образах з української міфології.



Сюжет тизера-трейлера заснований на одній з найбільш динамічних сцен у мультфільмі. Головна героїня Мавка приходить на допомогу наляканому стаду зубрів. Зубрів спеціально обрали для цього епізоду — наразі ці тварини на межі вимирання. Популяції європейського зубра на території України налічується приблизно 320 особин.



За допомогою мультфільму його творці хочуть звернути увагу на проблеми довкілля: вирубки пралісів та зникнення рідкісних видів флори та фауни.

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«Мавка. Лісова пісня» – другий повнометражний мультфільм української студії Animagrad, створений за мотивами п’єси Лесі Українки «Лісова пісня», а також на основі українських міфів і традицій.Другий тизер-трейлер мультфільму презентували до 150-річного ювілею Лесі Українки. Сценарій анімаційної стрічки «Мавка. Лісова пісня» засновано на класичному сюжеті драми-феєрії «Лісова пісня» та на образах з української міфології.Сюжет тизера-трейлера заснований на одній з найбільш динамічних сцен у мультфільмі. Головна героїня Мавка приходить на допомогу наляканому стаду зубрів. Зубрів спеціально обрали для цього епізоду — наразі ці тварини на межі вимирання. Популяції європейського зубра на території України налічується приблизно 320 особин.За допомогою мультфільму його творці хочуть звернути увагу на проблеми довкілля: вирубки пралісів та зникнення рідкісних видів флори та фауни.

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