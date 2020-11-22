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Посли Канади та Німеччини зачитали вірші Лесі Українки. ВІДЕО

Посли Канади та Німеччини зачитали вірші Лесі Українки. ВІДЕО
Послолки Канади й Німеччини Лариса Ґаладза та Анка Фельдгузен продекламували вірші Лесії Українки до 150-ї річниці від дня її народження.

Відповідні відеозаписи оприлюднили видання BBC та Deutsche Welle, - пише Суспільне.

Зокрема, Лариса Ґаладза продекламувала на камеру вірш "Contra spem spero!".



При цьому окрім української вона послуговувалась ще двома мовами – англійською та французькою, які є офіційними у Канаді. Як нагадало видання, Лариса Ґаладза має українське походження та обіймає посаду у Києві з 2019 року.

Своєю чергою, Анка Фельгузен, обрала вірш Лесі Українки “Стояла я і слухала весну”, який прочитала українською мовою.



"З днем народження, Лесю!", – додала вона наприкінці відео.

Що відомо
25 лютого в Україні відзначають 150 років від дня народження легендарної поетеси та письменниці Лесі Українки.

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Теги: Україна, світ, Леся Українка
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