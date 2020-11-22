Посли Канади та Німеччини зачитали вірші Лесі Українки. ВІДЕО
Сьогодні, 23:34
Послолки Канади й Німеччини Лариса Ґаладза та Анка Фельдгузен продекламували вірші Лесії Українки до 150-ї річниці від дня її народження.
Відповідні відеозаписи оприлюднили видання BBC та Deutsche Welle, - пише Суспільне.
Зокрема, Лариса Ґаладза продекламувала на камеру вірш "Contra spem spero!".
При цьому окрім української вона послуговувалась ще двома мовами – англійською та французькою, які є офіційними у Канаді. Як нагадало видання, Лариса Ґаладза має українське походження та обіймає посаду у Києві з 2019 року.
Своєю чергою, Анка Фельгузен, обрала вірш Лесі Українки “Стояла я і слухала весну”, який прочитала українською мовою.
"З днем народження, Лесю!", – додала вона наприкінці відео.
Що відомо
25 лютого в Україні відзначають 150 років від дня народження легендарної поетеси та письменниці Лесі Українки.
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Відповідні відеозаписи оприлюднили видання BBC та Deutsche Welle, - пише Суспільне.
Зокрема, Лариса Ґаладза продекламувала на камеру вірш "Contra spem spero!".
При цьому окрім української вона послуговувалась ще двома мовами – англійською та французькою, які є офіційними у Канаді. Як нагадало видання, Лариса Ґаладза має українське походження та обіймає посаду у Києві з 2019 року.
Своєю чергою, Анка Фельгузен, обрала вірш Лесі Українки “Стояла я і слухала весну”, який прочитала українською мовою.
Лесі Українці - 150! Надзвичайний і Повноважний Посол #Німеччини в Україні Анка Фельдгузен українською читає для вас свій улюблений вірш української поетеси:@GermanyinUA#ЛесяУкраїнка pic.twitter.com/4NJmufDdKv— DW українською (@dw_ukrainian) February 25, 2021
"З днем народження, Лесю!", – додала вона наприкінці відео.
Що відомо
25 лютого в Україні відзначають 150 років від дня народження легендарної поетеси та письменниці Лесі Українки.
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