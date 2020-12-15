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Волинський священник отримав церковний орден

Волинський священник отримав церковний орден
З нагоди 25-ліття служіння на парафії в селі Дубове старшого декана протоієрея Івана Бониса в храмі Великомученика Юрія Переможця відбулась урочиста літургія.

Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.

Богослужіння очолив ювіляр. З нагоди пам’ятної дати парафіяни привітали свого духовного наставника та вручили йому ікону Божої Матері.

Напередодні митрополит Луцький і Волинський Михаїл, вітаючи благочинного із цією датою, вручив йому орден «За церковні заслуги».
Також у цей день своє 70-річчя святкував активний парафіянин та хорист Анатолій Мацюка. Після Богослужіння о. Іван привітав іменинника та від імені правлячого архієрея вручив благословенну грамоту.

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Теги: Волинь, ПЦУ, Михаїл
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