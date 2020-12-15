Волинський священник отримав церковний орден
Сьогодні, 02:16
З нагоди 25-ліття служіння на парафії в селі Дубове старшого декана протоієрея Івана Бониса в храмі Великомученика Юрія Переможця відбулась урочиста літургія.
Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.
Богослужіння очолив ювіляр. З нагоди пам’ятної дати парафіяни привітали свого духовного наставника та вручили йому ікону Божої Матері.
Напередодні митрополит Луцький і Волинський Михаїл, вітаючи благочинного із цією датою, вручив йому орден «За церковні заслуги».
Також у цей день своє 70-річчя святкував активний парафіянин та хорист Анатолій Мацюка. Після Богослужіння о. Іван привітав іменинника та від імені правлячого архієрея вручив благословенну грамоту.
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Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.
Богослужіння очолив ювіляр. З нагоди пам’ятної дати парафіяни привітали свого духовного наставника та вручили йому ікону Божої Матері.
Напередодні митрополит Луцький і Волинський Михаїл, вітаючи благочинного із цією датою, вручив йому орден «За церковні заслуги».
Також у цей день своє 70-річчя святкував активний парафіянин та хорист Анатолій Мацюка. Після Богослужіння о. Іван привітав іменинника та від імені правлячого архієрея вручив благословенну грамоту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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