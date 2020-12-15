Волинський священник отримав церковний орден

З нагоди 25-ліття служіння на парафії в селі Дубове старшого декана протоієрея Івана Бониса в храмі Великомученика Юрія Переможця відбулась урочиста літургія.Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.Богослужіння очолив ювіляр. З нагоди пам’ятної дати парафіяни привітали свого духовного наставника та вручили йому ікону Божої Матері.Напередодні митрополит Луцький і Волинський Михаїл, вітаючи благочинного із цією датою, вручив йому орден «За церковні заслуги».Також у цей день своє 70-річчя святкував активний парафіянин та хорист Анатолій Мацюка. Після Богослужіння о. Іван привітав іменинника та від імені правлячого архієрея вручив благословенну грамоту.