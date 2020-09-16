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Поляк хотів через «Ягодин» незаконно вивезти з України десятки тисяч євро. ФОТО

Поляк хотів через «Ягодин» незаконно вивезти з України десятки тисяч євро. ФОТО
На «Ягодині» митники попередили намір незаконного вивезення іноземної валюти на суму понад 700 тисяч гривень.

Про це йдеться на сторінці Волинської митниці у фейсбуці.

25 лютого громадянин Республіки Польща, прямуючи з території України смугою «зелений коридор» на автомобілі «AUDI Q5», намагався перевезти незадекларовану валюту.
Поляк хотів через «Ягодин» незаконно вивезти з України десятки тисяч євро. ФОТО

Під час митного контролю в згаданого громадянина встановили наявність валюти в еквіваленті 10 тисяч євро, що не перевищує дозолену до переміщення норму готівки та 21,7 тис. євро, що перевищує дану норму.
Поляк хотів через «Ягодин» незаконно вивезти з України десятки тисяч євро. ФОТО


Тобто громадянин Республіки Польща не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей про валюту, яка підлягає обов’язковому декларуванню.
Поляк хотів через «Ягодин» незаконно вивезти з України десятки тисяч євро. ФОТО


На даного громадянина склали протокол про порушення митних правил на суму 736,3 тис. гривень за статтею 471 Митного кодексу України.

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Теги: митниця, кордон, Ягодин
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