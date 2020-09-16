Поляк хотів через «Ягодин» незаконно вивезти з України десятки тисяч євро. ФОТО
Сьогодні, 22:32
На «Ягодині» митники попередили намір незаконного вивезення іноземної валюти на суму понад 700 тисяч гривень.
Про це йдеться на сторінці Волинської митниці у фейсбуці.
25 лютого громадянин Республіки Польща, прямуючи з території України смугою «зелений коридор» на автомобілі «AUDI Q5», намагався перевезти незадекларовану валюту.
Під час митного контролю в згаданого громадянина встановили наявність валюти в еквіваленті 10 тисяч євро, що не перевищує дозолену до переміщення норму готівки та 21,7 тис. євро, що перевищує дану норму.
Тобто громадянин Республіки Польща не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей про валюту, яка підлягає обов’язковому декларуванню.
На даного громадянина склали протокол про порушення митних правил на суму 736,3 тис. гривень за статтею 471 Митного кодексу України.
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Про це йдеться на сторінці Волинської митниці у фейсбуці.
25 лютого громадянин Республіки Польща, прямуючи з території України смугою «зелений коридор» на автомобілі «AUDI Q5», намагався перевезти незадекларовану валюту.
Під час митного контролю в згаданого громадянина встановили наявність валюти в еквіваленті 10 тисяч євро, що не перевищує дозолену до переміщення норму готівки та 21,7 тис. євро, що перевищує дану норму.
Тобто громадянин Республіки Польща не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей про валюту, яка підлягає обов’язковому декларуванню.
На даного громадянина склали протокол про порушення митних правил на суму 736,3 тис. гривень за статтею 471 Митного кодексу України.
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