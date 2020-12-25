Волиняни стали призерами міжнародного фестивалю





Про це йдеться на сайті ВНУ імені Лесі Українки.



ІХ Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв«Golden Fest» відбувся 24 сісня 2021 року. Учасниками фестивалю були представники України, Молдови, Литви, Латвії, Білорусі та США.



Окрім того, в конкурсі брали участь студенти класу доцента кафедри музично-практичної підготовки Володимира Кучерука. Вони змагалися в номінаціях інструментальний жанр (акордеон) та диригування. Результати виявились дуже втішними: Анна Голечко (інструментальний жанр, акордеон) – 1 місце, Яна Штик (диригент) – 1 місце, Діана Шумік (диригент) – 1 місце, Ірина Маїло (диригент) – 3 місце.



Наставнику волинських студентів Володимиру Кучеруку висловили велику подяку за високий професіоналізм у вихованні талантів, їх підтримку в духовному і культурному розвитку.

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