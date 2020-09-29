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В Києві презентували унікальне зібрання творів Лесі Українки, яке підготували волиняни

В Києві презентували унікальне зібрання творів Лесі Українки, яке підготували волиняни
У Києві 25 лютого до 150-річчя з дня народження Лесі Українки відбулася офіційна презентація повного нецензурованого видання творів письменниці у 14-ти томах.

Авторами 14-томника є науковці ВНУ імені Лесі Українки, - пише Читомо.

Участь у презентації взяли міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, письменниця Оксана Забужко, літературознавиця, докторка філологічних наук Віра Агеєва, директорка Українського інституту книги Олександра Коваль, ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось, проректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Юрій Громик та народна депутатка України Ірина Констанкевич.

Як повідомила Ірина Констанкевич, постанова про відзначення 150-річчя Лесі Українки була прийнята Верховною Радою України ще в 2018 році, але підготовка почалася в січні 2020. Саме тоді вперше заговорили про необхідність видання 14-томника.

Над підготовкою видання працювали близько 30 найкращих фахівців у царині науки про Лесю Українку. Роботу було розподілено за томами, напрямками, жанрами. До підготовки видання залучили працівників Волинського національного університету імені Лесі Українки, а також інших закладів вищої освіти та академічних установ Львова, Чернівців, Рівного, Житомира, Острога, Києва.

«Було створено 14 авторських колективів, кожен із яких узявся впорядковувати тексти Лесі Українки, встановлювати основні їхні варіанти, а також фіксувати відмінності, фрагменти, відкинуті варіанти за допомогою аналізу автографів та першодруків. Паралельно тривала робота над коментарями та примітками, передмовами, покажчиками, ілюстративними блоками», – зазначив ректор ВНУ ім. Лесі Українки Анатолій Цьось.

За словами Оксани Забужко, видання нецензурованого 14-томника – це «здійснена декомунізація Українки».

«Це демонстація стану зрілості сучасної української гуманітаристики, яка за 30 років спромоглася об’єднаним зусиллям видати насправді колосальну працю. Важлива тут якість коментарів і сама здатність прокоментувати те, чого не коментувалося у попередніх виданнях», – підкреслила письменниця.

Водночас Віра Агеєва наголосила, що реалізація цього проєкту є «свідотсвом про зрілість української культури».

Зауважимо, 14-томник вийшов накладом 1500 комплектів. Однак, як зазначив міністр культури Олександр Ткаченко, надалі будь-які видавництва можуть робити свої наклади повного зібрання Українчиних творів.

За словами деректорки УІК Олександри Коваль, книжки буде безкоштовно передано до публічних бібліотек, закладів вищої освіти, академічних та музейних установ в Україні та за її межами, у дипломатичні представництва України в інших державах, закордон для популяризації української літератури та постаті Лесі Українки.

Видання поділене тематично і жанрово за такими напрямами-блоками:

Драматургія (1–4 томи);

Поезія та ліро-епічні поеми (5 том);

Художня проза (6 том);

Літературна критика та публіцистика (7 том);

Переклади (8 том);

Записи народної творчості та пісні, записані з голосу Лесі Українки (9 том);

«Стародавня історія східних народів» та конспекти, виписки, нотатки (10 том)

Листування (11–14 томи)

Також 14-томник доступний в електронному форматі для перегляду та завантаження безкоштовно на сайті УІК.

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Теги: література, Волинь, Леся Українка
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