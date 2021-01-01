Українська армія отримає вітчизняні бойові броньовані машини

Нова бойова броньована машина «Козак-2M1» вітчизняного виробництва надійде в українську армію.Перші поставки в десантно-штурмові війська і Сили спеціальних операцій ЗСУ повинні відбутися вже в другій половині 2021 року, повідомляє Автоцентр.Бронеавтомобіль Козак-2М1 пройшов вогонь и воду (відео)На доопрацювання і випробування цих машин з урахуванням вимог спецпідрозділів пішло кілька місяців. Відзначимо, що «Козак-2М1» розроблений столичним НВО «Практика», в 2019-2020 рр. успішно пройшов державні випробування і в квітні минулого року був рекомендований до прийняття на озброєння.«Козак-2М1» у порівнянні зі своїм попередником «Козак-2» відрізняється не тільки кузовом, але і поліпшеними ходовими якостями. Тут застосована незалежна підвіска всіх коліс - з ходом 260 мм. Машина володіє значним кліренсом в 500 м і може долати броди глибиною до 1,2 м. Запас ходу збільшений до 1000 км.За рівнем балістичного захисту від стрілецької зброї модель відповідає стандарту STANAG 4569 level 2, а з протимінної захисту - level 3a. Основним озброєнням є кулемет калібру 12,7-мм встановлений на броньованій турелі.«Козак-2М1» має повну масу 12 т іможе перевозити до восьми чоловік (2 + 6). Машину приводить в рух турбодизель IVECO робочим об'ємом 5,9 л і потужністю 280 л. с., з яким працює 6-ступінчаста механічна КП ZF.