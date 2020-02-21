Скільки автомобілів завезли в Україну за минулий рік
Сьогодні, 04:23
В Україну в 2020 році імпортували 531,4 тисячі одиниць автотранспортної техніки на суму понад $4,2 млрд.
Всього за рік в Україну імпортували понад півмільйона автомобілів, але імпорт все ж скоротився, порівняно з 2019 роком. Про це повідомляє Укравтопром у четвер, 25 лютого, - пише Кореспондент.
У 2020 році найбільшу частку в імпорті становили легкові автомобілі, яких завезли 486,3 тисячі, що на 11% менше, ніж у 2019 році. Всього у 2020 році Україна імпортувала легкових авто на $3,5 млрд, що на $182 млн менше, ніж у 2019 році.
У той же час, найбільшим постачальником легкових автомобілів у 2020 році була Німеччина - 99772 легкових авто на суму $548,1 млн.
Крім того, в 2020 році скоротився імпорт вантажівок та спецмашин - до 43,5 тисячі або на 16%. Всього у 2020 році в Україну було імпортовано вантажних авто і спецмашин на суму $717,4 млн (в 2019 році - $841,9 млн). Найбільшим постачальником таких авто стала Німеччина, звідки ввезено 9589 автомобілів на $114 млн.
Нарешті, імпорт автобусів також скоротився в 2020 році - в Україну було ввезено 1,6 тисячі автобусів, що на 35% менше, ніж у 2019 році. Всього в Україну протягом року було завезено автобусів на суму в $64,1 млн.
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Всього за рік в Україну імпортували понад півмільйона автомобілів, але імпорт все ж скоротився, порівняно з 2019 роком. Про це повідомляє Укравтопром у четвер, 25 лютого, - пише Кореспондент.
У 2020 році найбільшу частку в імпорті становили легкові автомобілі, яких завезли 486,3 тисячі, що на 11% менше, ніж у 2019 році. Всього у 2020 році Україна імпортувала легкових авто на $3,5 млрд, що на $182 млн менше, ніж у 2019 році.
У той же час, найбільшим постачальником легкових автомобілів у 2020 році була Німеччина - 99772 легкових авто на суму $548,1 млн.
Крім того, в 2020 році скоротився імпорт вантажівок та спецмашин - до 43,5 тисячі або на 16%. Всього у 2020 році в Україну було імпортовано вантажних авто і спецмашин на суму $717,4 млн (в 2019 році - $841,9 млн). Найбільшим постачальником таких авто стала Німеччина, звідки ввезено 9589 автомобілів на $114 млн.
Нарешті, імпорт автобусів також скоротився в 2020 році - в Україну було ввезено 1,6 тисячі автобусів, що на 35% менше, ніж у 2019 році. Всього в Україну протягом року було завезено автобусів на суму в $64,1 млн.
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