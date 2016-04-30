В Україні назвали найпоширеніші «по батькові»

В Україні «по батькові» було і залишається невання в усній розмові, але допомагає з ідентифікацією особи. від’ємною частиною повного імені людини. Воно необов’язкове до вжиВтім, ситуації в житті трапляються різні, і іноді людина з якихось причин хоче відмовитися від того, щоб батька згадували у документах. Для цього в Україні передбачена процедура зміни імені, - повідомляють у Міністерстві юстиції України.Минулого року органи державної реєстрації актів цивільного стану склали більше 12,5 тисяч актових записів про зміну імені. З 1 січня 2021 року українці отримали право змінювати не лише ім’я чи прізвище за власним бажанням, а й по батькові. Так, з початку цього року (станом на 18 лютого) з-поміж 572 поданих відповідних заяв п’ята частина з них були задоволені – 114 осіб змінили свої по батькові.Найбільше – у Харківській (14 осіб), Дніпропетровській областях (12 осіб) та в місті Києві (11 осіб).Найпоширенішими по батькові в Україні як для чоловіків, так і для жінок є:- Миколайович/Миколаївна,- Володимирович/Володимирівна,- Олександрович/Олександрівна,- Іванович/Іванівна,- Васильович/Василівна,- Сергійович/Сергіївна,- Вікторович/Вікторівна,- Михайлович/Михайлівна.