В Україні назвали найпоширеніші «по батькові»
Сьогодні, 07:29
В Україні «по батькові» було і залишається невання в усній розмові, але допомагає з ідентифікацією особи. від’ємною частиною повного імені людини. Воно необов’язкове до вжи
Втім, ситуації в житті трапляються різні, і іноді людина з якихось причин хоче відмовитися від того, щоб батька згадували у документах. Для цього в Україні передбачена процедура зміни імені, - повідомляють у Міністерстві юстиції України.
Минулого року органи державної реєстрації актів цивільного стану склали більше 12,5 тисяч актових записів про зміну імені. З 1 січня 2021 року українці отримали право змінювати не лише ім’я чи прізвище за власним бажанням, а й по батькові. Так, з початку цього року (станом на 18 лютого) з-поміж 572 поданих відповідних заяв п’ята частина з них були задоволені – 114 осіб змінили свої по батькові.
Найбільше – у Харківській (14 осіб), Дніпропетровській областях (12 осіб) та в місті Києві (11 осіб).
Найпоширенішими по батькові в Україні як для чоловіків, так і для жінок є:
- Миколайович/Миколаївна,
- Володимирович/Володимирівна,
- Олександрович/Олександрівна,
- Іванович/Іванівна,
- Васильович/Василівна,
- Сергійович/Сергіївна,
- Вікторович/Вікторівна,
- Михайлович/Михайлівна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Втім, ситуації в житті трапляються різні, і іноді людина з якихось причин хоче відмовитися від того, щоб батька згадували у документах. Для цього в Україні передбачена процедура зміни імені, - повідомляють у Міністерстві юстиції України.
Минулого року органи державної реєстрації актів цивільного стану склали більше 12,5 тисяч актових записів про зміну імені. З 1 січня 2021 року українці отримали право змінювати не лише ім’я чи прізвище за власним бажанням, а й по батькові. Так, з початку цього року (станом на 18 лютого) з-поміж 572 поданих відповідних заяв п’ята частина з них були задоволені – 114 осіб змінили свої по батькові.
Найбільше – у Харківській (14 осіб), Дніпропетровській областях (12 осіб) та в місті Києві (11 осіб).
Найпоширенішими по батькові в Україні як для чоловіків, так і для жінок є:
- Миколайович/Миколаївна,
- Володимирович/Володимирівна,
- Олександрович/Олександрівна,
- Іванович/Іванівна,
- Васильович/Василівна,
- Сергійович/Сергіївна,
- Вікторович/Вікторівна,
- Михайлович/Михайлівна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На матч «Старого Луцька» безкоштовно пускатимуть глядачів
Сьогодні, 08:33
В Україні назвали найпоширеніші «по батькові»
Сьогодні, 07:29
Луцька співачка виконала пісню на слова Лесі Українки
Сьогодні, 06:27
Волиняни стали призерами міжнародного фестивалю
Сьогодні, 05:28
Скільки автомобілів завезли в Україну за минулий рік
Сьогодні, 04:23