Долар впав у ціні, а євро зріс: курс валют у Луцьку на 26 лютого





Євро при купівлі становить – 33.80, продажу – 34.02.



Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.36.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.50, продаж – 7.54.



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