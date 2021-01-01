Долар впав у ціні, а євро зріс: курс валют у Луцьку на 26 лютого
Сьогодні, 09:11
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.80, а продаж – 27.90.
Євро при купівлі становить – 33.80, продажу – 34.02.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.50, продаж – 7.54.
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Євро при купівлі становить – 33.80, продажу – 34.02.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.50, продаж – 7.54.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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