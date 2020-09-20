У луцькій бібліотеці жодного разу не брали скандальний комікс про одностатеве кохання





Про це для Алла Єфремова.



Вона зазначила, що книга у бібліотеці є уже півтора року. Проте нею не зацікавилися навіть після того, як депутати Луцькради попросили прем'єр-міністра невідкладно вилучити зі шкільних бібліотек всі примірники. За



Нагадаємо, «Принцеса+принцеса: довго і щасливо» – це комікс про пригоди та взаємини двох принцес від новозеландської авторки Кейті О'Нілл. Це історія двох дівчат-принцес, яким доведеться побороти злу чаклунку та подолати чимало пригод на шляху до неї, закріпивши свої стосунки та змінивши одна одну на краще. Сюжет закінчується одруженням дівчат.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській обласній бібліотеці для юнацтва книгу-комікс «Принцеса+принцеса: довго і щасливо» не брали жодного разу.Про це для ІА «Конкурент» розповіла директор бібліотекиВона зазначила, що книга у бібліотеці є уже півтора року. Проте нею не зацікавилися навіть після того, як депутати Луцькради попросили прем'єр-міністра невідкладно вилучити зі шкільних бібліотек всі примірники. За відповідне звернення депутатська більшість проголосувала на черговій сесії у середу, 24 лютого.Нагадаємо, «Принцеса+принцеса: довго і щасливо» – це комікс про пригоди та взаємини двох принцес від новозеландської авторки Кейті О'Нілл. Це історія двох дівчат-принцес, яким доведеться побороти злу чаклунку та подолати чимало пригод на шляху до неї, закріпивши свої стосунки та змінивши одна одну на краще. Сюжет закінчується одруженням дівчат.

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