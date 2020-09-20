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У луцькій бібліотеці жодного разу не брали скандальний комікс про одностатеве кохання

У луцькій бібліотеці жодного разу не брали скандальний комікс про одностатеве кохання
У Волинській обласній бібліотеці для юнацтва книгу-комікс «Принцеса+принцеса: довго і щасливо» не брали жодного разу.

Про це для ІА «Конкурент» розповіла директор бібліотеки Алла Єфремова.

Вона зазначила, що книга у бібліотеці є уже півтора року. Проте нею не зацікавилися навіть після того, як депутати Луцькради попросили прем'єр-міністра невідкладно вилучити зі шкільних бібліотек всі примірники. За відповідне звернення депутатська більшість проголосувала на черговій сесії у середу, 24 лютого.

Нагадаємо, «Принцеса+принцеса: довго і щасливо» – це комікс про пригоди та взаємини двох принцес від новозеландської авторки Кейті О'Нілл. Це історія двох дівчат-принцес, яким доведеться побороти злу чаклунку та подолати чимало пригод на шляху до неї, закріпивши свої стосунки та змінивши одна одну на краще. Сюжет закінчується одруженням дівчат.

У луцькій бібліотеці жодного разу не брали скандальний комікс про одностатеве кохання

У луцькій бібліотеці жодного разу не брали скандальний комікс про одностатеве кохання

У луцькій бібліотеці жодного разу не брали скандальний комікс про одностатеве кохання

У луцькій бібліотеці жодного разу не брали скандальний комікс про одностатеве кохання

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Теги: «Принцеса+принцеса: довго і щасливо», книга, комікси, бібліотека, Луцьк
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