Блокпости та проїзд за перепустками: які обмеження почали діяти на Прикарпатті





Детально про те, які карантинні обмеження почали діяти в Івано-Франківській області - в матеріалі



Жорсткі обмеження почали діяти з 00:00 26 лютого 2021 року.



Локдаун на Прикарпатті: заборони та обмеження



Як заявив напередодні міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків, рух транспорту (включно з міським, міжміським автобусним, залізничним і авіаційним) буде призупинено. Пересуватися містом можна буде легковими автомобілями - до 5 осіб (без урахування дітей віком до 14 років) та службовими/орендованими авто - виключно на сидячих місцях і з використанням індивідуальних засобів захисту.



При цьому міський громадський транспорт працюватиме, але в режимі спецперевезень, як це було під час першого локдауну навесні 2020 року. Дозволяється займати лише сидячі місця та обов'язково необхідно мати довідку з місця роботи.



Робота дитячих садків заборонена. Але мер пообіцяв невдовзі запровадити чергові садочки, щоб батьки мали де лишати дітей.



Усі інші заклади освіти переходять на дистанційне навчання.



Усім установам, закладам, підприємствам рекомендується перевести роботу у гнучкий графік та дистанційний режим. Місцева влада закликає створювати позмінні графікі роботи або переходити в онлайн, щоб зменшити кількість контактів між людьми.



Окрім цього, працюють контрольно-пропускні пункти.



Також забороняється:



всі масові заходи;

обслуговування відвідувачів в закладах громадського харчування;

робота непродовольчих ринків;

відвідування ТРЦ, непродовольчих магазинів, розважальних закладів;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

робота закладів сфери побутового обслуговування.



Що дозволено під час локдауну в Івано-Франківській області

В "червоній" зоні зможуть продовжити роботу магазини, більше 60% площі яких займають продукти харчування, лікарські препарати, предмети особистої гігієни, побутова хімія, засоби зв'язку, корми для тварин, друковані ЗМІ, насіння і засоби по догляду за рослинами, паливо.



Обслуговування клієнтів у перукарнях і салонах краси - за попереднім записом.



Обмеження не стосуються діяльності банків, поштових відділень, аптек, СТО та автозаправок, закладів медичної та ветеринарної практики, майстерень з ремонту електроніки та побутової техніки.



"Транспортна" ізоляція Прикарпаття



Також в Івано-Франківській області відсьогодні забороняється посадка і висадка пасажирів на регулярні та нерегулярні рейси міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом в населені пункти Івано-Франківської області і з них.



"Укрзалізниця" припинила продаж на поїзди, які їдуть в Івано-Франківську область і назад. Продавати квитки не будуть до 12 березня.



Держкомісія з ТЕБ та НС доручила Мінінфраструктури скорегувати графіки руху залізничного, авіаційного та автомобільного транспорту через Івано-Франківську область з урахуванням нових обмежень.



В'їзд і виїзд з області - лише через блокпости



На в'їздах і виїздах з області працюють контрольно-пропускні пункти. Всім проїжджаючим вимірюватимуть температуру і опитуватимуть про самопочуття.



На блокпостах організовують чергування екстрених медичних бригад, співробітників Нацполіціі і ДСНС.



При виявленні респіраторних симптомів або підвищеної температури з КПП людей будуть направляти в лікарню для діагностики.



Нагадаємо, на гірськолижному курорті "Буковель" також посилили обмеження. В Івано-Франківській ОДА заявили про домовленість з адміністрацією курорту про закриття закладів громадського харчування, контролю за дотриманням маскового режиму туристами, організації інфраструктури для соціальної дистанції на підйомниках.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від сьогодні, 26 лютого, в Івано-Франківській області починає діяти жорсткий карантин. Регіони потрапив у "червону" зону через спалах коронавірусної інфекції.Детально про те, які карантинні обмеження почали діяти в Івано-Франківській області - в матеріалі РБК-Україна Жорсткі обмеження почали діяти з 00:00 26 лютого 2021 року.Як заявив напередодні міський голова Івано-Франківська, рух транспорту (включно з міським, міжміським автобусним, залізничним і авіаційним) буде призупинено. Пересуватися містом можна буде легковими автомобілями - до 5 осіб (без урахування дітей віком до 14 років) та службовими/орендованими авто - виключно на сидячих місцях і з використанням індивідуальних засобів захисту.При цьому міський громадський транспорт працюватиме, але в режимі спецперевезень, як це було під час першого локдауну навесні 2020 року. Дозволяється займати лише сидячі місця та обов'язково необхідно мати довідку з місця роботи.Робота дитячих садків заборонена. Але мер пообіцяв невдовзі запровадити чергові садочки, щоб батьки мали де лишати дітей.Усі інші заклади освіти переходять на дистанційне навчання.Усім установам, закладам, підприємствам рекомендується перевести роботу у гнучкий графік та дистанційний режим. Місцева влада закликає створювати позмінні графікі роботи або переходити в онлайн, щоб зменшити кількість контактів між людьми.Окрім цього, працюють контрольно-пропускні пункти.Також забороняється:всі масові заходи;обслуговування відвідувачів в закладах громадського харчування;робота непродовольчих ринків;відвідування ТРЦ, непродовольчих магазинів, розважальних закладів;робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;робота закладів сфери побутового обслуговування.Що дозволено під час локдауну в Івано-Франківській областіВ "червоній" зоні зможуть продовжити роботу магазини, більше 60% площі яких займають продукти харчування, лікарські препарати, предмети особистої гігієни, побутова хімія, засоби зв'язку, корми для тварин, друковані ЗМІ, насіння і засоби по догляду за рослинами, паливо.Обслуговування клієнтів у перукарнях і салонах краси - за попереднім записом.Обмеження не стосуються діяльності банків, поштових відділень, аптек, СТО та автозаправок, закладів медичної та ветеринарної практики, майстерень з ремонту електроніки та побутової техніки.Також в Івано-Франківській області відсьогодні забороняється посадка і висадка пасажирів на регулярні та нерегулярні рейси міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом в населені пункти Івано-Франківської області і з них."Укрзалізниця" припинила продаж на поїзди, які їдуть в Івано-Франківську область і назад. Продавати квитки не будуть до 12 березня.Держкомісія з ТЕБ та НС доручила Мінінфраструктури скорегувати графіки руху залізничного, авіаційного та автомобільного транспорту через Івано-Франківську область з урахуванням нових обмежень.На в'їздах і виїздах з області працюють контрольно-пропускні пункти. Всім проїжджаючим вимірюватимуть температуру і опитуватимуть про самопочуття.На блокпостах організовують чергування екстрених медичних бригад, співробітників Нацполіціі і ДСНС.При виявленні респіраторних симптомів або підвищеної температури з КПП людей будуть направляти в лікарню для діагностики.Нагадаємо, на гірськолижному курорті "Буковель" також посилили обмеження. В Івано-Франківській ОДА заявили про домовленість з адміністрацією курорту про закриття закладів громадського харчування, контролю за дотриманням маскового режиму туристами, організації інфраструктури для соціальної дистанції на підйомниках.

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