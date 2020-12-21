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Мер Ковеля зіграв на роялі Лесі Українки. ВІДЕО

Мер Ковеля зіграв на роялі Лесі Українки. ВІДЕО
Ковельський міський голова Ігор Чайка та учні двох ліцеїв міста взяли участь у всеукраїнському флешмобі, приуроченому до 150-ї річниці з Дня народження Лесі Українки.

Про це мер Ковеля повідомив на своїй офіційній сторінці та опублікував відео.

У Колодяжному троє учнів читали вірш Лесі Українки «Тішся дитино, поки ще маленька», а Ігор Чайка за роялем виконував мелодію пісні «Feelings» Морріса Альберта.

«Білий» будиночок в Колодяжному – місце сили. Ще й так близько від Ковеля! Саме тут ми з чудовими дітьми з двох ковельських ліцеїв № 7 і 10 – Русланом Кавасом, Софією Сидун та Вікторією Мельник взяли участь у всеукраїнському флешмобі, приуроченому до 150-ї річниці з Дня народження Лесі Українки», – написав Ігор Чайка.


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Теги: Ігор Чайка, Ковель, Колодяжне, Леся Українка
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