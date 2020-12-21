Мер Ковеля зіграв на роялі Лесі Українки. ВІДЕО

Ковельський міський головата учні двох ліцеїв міста взяли участь у всеукраїнському флешмобі, приуроченому до 150-ї річниці з Дня народження Лесі Українки.Про це мер Ковеля повідомив на своїй офіційній сторінці та опублікував відео.У Колодяжному троє учнів читали вірш Лесі Українки «Тішся дитино, поки ще маленька», а Ігор Чайка за роялем виконував мелодію пісні «Feelings» Морріса Альберта.«Білий» будиночок в Колодяжному – місце сили. Ще й так близько від Ковеля! Саме тут ми з чудовими дітьми з двох ковельських ліцеїв № 7 і 10 –тавзяли участь у всеукраїнському флешмобі, приуроченому до 150-ї річниці з Дня народження Лесі Українки», – написав Ігор Чайка.