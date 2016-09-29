На Волині під час гасіння пожежі у будинку виявили обгорілі рештки чоловіка
Сьогодні, 10:35
У селі Мельниця Ковельського району горіла хата-пустка. Рятувальники під час гасіння пожежі виявили рештки чоловіка.
Про це інформує УДСНС України у Волинській області.
Інформують, що пожежа розпочаласьь о 3:57. Вже то 4:28 ковельські рятувальники локалізували пожежу, а о 5:30 остаточно її ліквідували. Вогонь знищив 60 метрів покрівлі та перекриття, міжкімнатні перегородки, пошкодив 3 вікна і двері.
Під час гасіння пожежі виявили обгорілі рештки 51-річного безробітного чоловіка.
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Про це інформує УДСНС України у Волинській області.
Інформують, що пожежа розпочаласьь о 3:57. Вже то 4:28 ковельські рятувальники локалізували пожежу, а о 5:30 остаточно її ліквідували. Вогонь знищив 60 метрів покрівлі та перекриття, міжкімнатні перегородки, пошкодив 3 вікна і двері.
Під час гасіння пожежі виявили обгорілі рештки 51-річного безробітного чоловіка.
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