Коронавірус атакує Волинь: за минулу добу виявили понад 200 нових інфікованих і 5 людей померло
Сьогодні, 10:46
За останню добу на Волині зареєстрували 219 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 11, медпрацівників — 15).
Одужала за добу – 46 осіб, летальних випадків – 5, - інформує Волинський лабораторний центр.
За весь час пандемії в області зареєстрували 39 719 підтверджених випадків COVID-19, з них 1881 у дітей та 2766 у медичних працівників. Одужало 36639 осіб, з них 1695 дітей та 2577 медичних працівників. 636 випадків хвороби завершилось летально, в тому числі померло 19 медиків. Кількість активних хворих – 2444.
За весь час пандемії в області зареєстрували 42 208 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 246 повідомлень про підозру на COVID-19.
Розподіл випадків:
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Одужала за добу – 46 осіб, летальних випадків – 5, - інформує Волинський лабораторний центр.
За весь час пандемії в області зареєстрували 39 719 підтверджених випадків COVID-19, з них 1881 у дітей та 2766 у медичних працівників. Одужало 36639 осіб, з них 1695 дітей та 2577 медичних працівників. 636 випадків хвороби завершилось летально, в тому числі померло 19 медиків. Кількість активних хворих – 2444.
За весь час пандемії в області зареєстрували 42 208 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 246 повідомлень про підозру на COVID-19.
Розподіл випадків:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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