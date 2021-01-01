Коронавірус атакує Волинь: за минулу добу виявили понад 200 нових інфікованих і 5 людей померло

За останню добу на Волині зареєстрували 219 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 11, медпрацівників — 15).Одужала за добу – 46 осіб, летальних випадків – 5, - інформує Волинський лабораторний центр.За весь час пандемії в області зареєстрували 39 719 підтверджених випадків COVID-19, з них 1881 у дітей та 2766 у медичних працівників. Одужало 36639 осіб, з них 1695 дітей та 2577 медичних працівників. 636 випадків хвороби завершилось летально, в тому числі померло 19 медиків. Кількість активних хворих – 2444.За весь час пандемії в області зареєстрували 42 208 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 246 повідомлень про підозру на COVID-19.Розподіл випадків: