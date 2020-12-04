Затримали горе-водія, який збив пішохода у Луцькому районі





Про це



Учора, 25 лютого медики повідомили у поліцію, що до них з тілесними ушкодженнями звернувся 45-річний житель Луцького району. З’ясували, що чоловік постраждав під час ДТП у селі Боратин. Невідома особа за кермом легковика зачепила громадянина та зникла з місця події. Потерпілого госпіталізували з травмами до лікарні.



У результаті проведення необхідних оперативно-пошукових заходів, а також завдяки камерам спостереження, правоохоронці встановили транспортний засіб і особу водія протягом години.



Поліцейські офіцери Боратинської громади Микола Парфелюк та Сергій Токарський розповіли, що відео з камер спостереження, встановлених у цій громаді, виведене на їх мобільні телефони. Таким чином, вони в онлайн режимі спостерігають, що сталось чи коїться в громаді. Поліцейські встановили, що автопригода трапилась близько 8 години ранку.



«У нашій громаді встановлені дуже потужні відеокамери, які розпізнають номерні знаки і обличчя. Таким чином, ми побачили, що водій Renault Sandero на швидкості зачепив чоловіка, який йшов узбіччям, та поїхав далі. Згодом з’ясували, що це 25-річний житель Рівненської області», - розповів Микола Парфелюк.



Підозрюваного доставили на місце події, де далі з ним працювала слідчо-оперативна група поліції.

Транспортний засіб вилучили та помістили на арештмайданчик.



Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує усі обставини скоєння ДТП. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські затримали водія, який збив пішохода у селі Боратин, що у Луцькому районі.Про це інформує ГУ НП у Волинській області.Учора, 25 лютого медики повідомили у поліцію, що до них з тілесними ушкодженнями звернувся 45-річний житель Луцького району. З’ясували, що чоловік постраждав під час ДТП у селі Боратин. Невідома особа за кермом легковика зачепила громадянина та зникла з місця події. Потерпілого госпіталізували з травмами до лікарні.У результаті проведення необхідних оперативно-пошукових заходів, а також завдяки камерам спостереження, правоохоронці встановили транспортний засіб і особу водія протягом години.Поліцейські офіцери Боратинської громадитарозповіли, що відео з камер спостереження, встановлених у цій громаді, виведене на їх мобільні телефони. Таким чином, вони в онлайн режимі спостерігають, що сталось чи коїться в громаді. Поліцейські встановили, що автопригода трапилась близько 8 години ранку.«У нашій громаді встановлені дуже потужні відеокамери, які розпізнають номерні знаки і обличчя. Таким чином, ми побачили, що водій Renault Sandero на швидкості зачепив чоловіка, який йшов узбіччям, та поїхав далі. Згодом з’ясували, що це 25-річний житель Рівненської області», - розповів Микола Парфелюк.Підозрюваного доставили на місце події, де далі з ним працювала слідчо-оперативна група поліції.Транспортний засіб вилучили та помістили на арештмайданчик.Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує усі обставини скоєння ДТП. Триває слідство.

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