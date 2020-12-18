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Через коротке замикання холодильника на Волині горіла будівля

Через коротке замикання холодильника на Волині горіла будівля
На Волині за минулу добу рятувальники загасили декілька пожеж.

Так, о 16:00 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу дерев’яного житлового будинку у селі Замшани Ратнівського району, що виникла через необережне поводження з вогнем власника оселі, - інформує УДСНС України у Волинській області.

Вже о 16:24 вогнеборці локалізували пожежу, а о 16:42 остаточно її ліквідували. Вогонь знищив лише речі домашнього вжитку та частково пошкодив стіни.

У селі Завидів Іваничівського району вогнеборці о 4:44 ліквідували пожежу в дерев’яній господарській споруді.

А о 21:49 у селі Низкиничі Іваничівський у дерев’яній господарській споруді через коротке замикання холодильника виникла пожежа, яку ліквідували нововолинські рятувальники. Вогонь знищив 15 автомобільних шин, холодильник, частково пошкодив стіни.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: холодильник, пожежа, будівля
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