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У громаді на Волині призначили двох старост

У громаді на Волині призначили двох старост
Призначили двох старост сіл, які увійшли до Ковельської територіальної громади.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав мера Ковеля Ігор Чайка.

Так, у селах Воля Ковельська та Зелена працюватиме Анатолій Борка. Новообраний староста - юрист, працював у Ковельській райдержадміністрації головним спеціалістом відділу правового забезпечення з питань запобігання і виявлення корупції, цивільного захисту та оборонної роботи.

Старостою сіл Доротище, Гішин, Тойкут, Заріччя, Воля, Лапні, Любе буде Юлія Трофимчук. До призначення жінка працювала головним бухгалтером в Тойкутській сільській раді.

"А кандидатури ще двох старост, які не пройшли вчора: у Білин-Колодницю, а також в Ружин-Городилець-Клевецьк - підбиратиму знову і буду пропонувати на березневу сесію", - зазначив Чайка.
У громаді на Волині призначили двох старост

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Теги: старости, Ковель, громада
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