У громаді на Волині призначили двох старост

Призначили двох старост сіл, які увійшли до Ковельської територіальної громади.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав мера КовеляТак, у селах Воля Ковельська та Зелена працюватиме. Новообраний староста - юрист, працював у Ковельській райдержадміністрації головним спеціалістом відділу правового забезпечення з питань запобігання і виявлення корупції, цивільного захисту та оборонної роботи.Старостою сіл Доротище, Гішин, Тойкут, Заріччя, Воля, Лапні, Любе буде. До призначення жінка працювала головним бухгалтером в Тойкутській сільській раді."А кандидатури ще двох старост, які не пройшли вчора: у Білин-Колодницю, а також в Ружин-Городилець-Клевецьк - підбиратиму знову і буду пропонувати на березневу сесію", - зазначив Чайка.