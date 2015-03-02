У громаді на Волині призначили двох старост
Сьогодні, 11:18
Призначили двох старост сіл, які увійшли до Ковельської територіальної громади.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав мера Ковеля Ігор Чайка.
Так, у селах Воля Ковельська та Зелена працюватиме Анатолій Борка. Новообраний староста - юрист, працював у Ковельській райдержадміністрації головним спеціалістом відділу правового забезпечення з питань запобігання і виявлення корупції, цивільного захисту та оборонної роботи.
Старостою сіл Доротище, Гішин, Тойкут, Заріччя, Воля, Лапні, Любе буде Юлія Трофимчук. До призначення жінка працювала головним бухгалтером в Тойкутській сільській раді.
"А кандидатури ще двох старост, які не пройшли вчора: у Білин-Колодницю, а також в Ружин-Городилець-Клевецьк - підбиратиму знову і буду пропонувати на березневу сесію", - зазначив Чайка.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав мера Ковеля Ігор Чайка.
Так, у селах Воля Ковельська та Зелена працюватиме Анатолій Борка. Новообраний староста - юрист, працював у Ковельській райдержадміністрації головним спеціалістом відділу правового забезпечення з питань запобігання і виявлення корупції, цивільного захисту та оборонної роботи.
Старостою сіл Доротище, Гішин, Тойкут, Заріччя, Воля, Лапні, Любе буде Юлія Трофимчук. До призначення жінка працювала головним бухгалтером в Тойкутській сільській раді.
"А кандидатури ще двох старост, які не пройшли вчора: у Білин-Колодницю, а також в Ружин-Городилець-Клевецьк - підбиратиму знову і буду пропонувати на березневу сесію", - зазначив Чайка.
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