Розповіли, скільки медиків на Волині отримали щеплення від Covid-19 у перший день вакцинації
Сьогодні, 11:28
На Волині за 25 лютого від коронавірусу вакцинували 39 медиків.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в управлінні охорони здоров'я ОДА.
Також зауважують, що жодних скарг від медпрацівників після проведеного щеплення не надходило.
Нагадаємо, Волинь вже отримала першу партію вакцини від коронавірусу. Вчора, 25 лютого, на Волині розпочали вакцинацію від коронавірусу серед медиків. Першим вакцинованим в області став завідувач інфекційного відділення № 2 тимчасового інфекційного стаціонару госпітальної бази для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради Олег Яковенко.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в управлінні охорони здоров'я ОДА.
Також зауважують, що жодних скарг від медпрацівників після проведеного щеплення не надходило.
Нагадаємо, Волинь вже отримала першу партію вакцини від коронавірусу. Вчора, 25 лютого, на Волині розпочали вакцинацію від коронавірусу серед медиків. Першим вакцинованим в області став завідувач інфекційного відділення № 2 тимчасового інфекційного стаціонару госпітальної бази для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради Олег Яковенко.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Спочатку був мандраж»: хто робить перші щеплення від коронавірусу на Волині
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як діяти волинянам, які хочуть вакцинуватися від коронавірусу
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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