У Луцьку пропонують зробити 4 смуги руху на Ківерцівській





Про це йдеться у петиції Тараса Фурмана, зареєстрованій на сайті



"Вважаю, що робити капітальний ремонт потрібно, забігаючи на період. Оскільки вже зараз в час пік зранку й ввечері на цій ділянці дороги затори й рухатисб від перехрестя Стрілецька-Героїв УПА до Карпенка Карого займає часом до 15 хв. Місця для 4-х полос там предостатньо", - написав автор прохання.



На його переконання, якщо дорогу залишити такою, якою вона є, то через декілька років її все одно не буде вже вистачати.



Станом на 26 лютого петицію підписали 8 осіб з 300 необхідних. Підписати петицію можна, перейшовши за цим посиланням.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час капітального ремонту вулиці Ківерцівської лучани пропонують її розширити до 4 смуг руху.Про це йдеться у петиції, зареєстрованій на сайті Єдина система місцевих петиції "Вважаю, що робити капітальний ремонт потрібно, забігаючи на період. Оскільки вже зараз в час пік зранку й ввечері на цій ділянці дороги затори й рухатисб від перехрестя Стрілецька-Героїв УПА до Карпенка Карого займає часом до 15 хв. Місця для 4-х полос там предостатньо", - написав автор прохання.На його переконання, якщо дорогу залишити такою, якою вона є, то через декілька років її все одно не буде вже вистачати.Станом на 26 лютого петицію підписали 8 осіб з 300 необхідних. Підписати петицію можна, перейшовши за

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