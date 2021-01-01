У Луцьку пропонують зробити 4 смуги руху на Ківерцівській
Сьогодні, 11:35
Під час капітального ремонту вулиці Ківерцівської лучани пропонують її розширити до 4 смуг руху.
Про це йдеться у петиції Тараса Фурмана, зареєстрованій на сайті Єдина система місцевих петиції.
"Вважаю, що робити капітальний ремонт потрібно, забігаючи на період. Оскільки вже зараз в час пік зранку й ввечері на цій ділянці дороги затори й рухатисб від перехрестя Стрілецька-Героїв УПА до Карпенка Карого займає часом до 15 хв. Місця для 4-х полос там предостатньо", - написав автор прохання.
На його переконання, якщо дорогу залишити такою, якою вона є, то через декілька років її все одно не буде вже вистачати.
Станом на 26 лютого петицію підписали 8 осіб з 300 необхідних. Підписати петицію можна, перейшовши за цим посиланням.
Фото - ілюстративне
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Про це йдеться у петиції Тараса Фурмана, зареєстрованій на сайті Єдина система місцевих петиції.
"Вважаю, що робити капітальний ремонт потрібно, забігаючи на період. Оскільки вже зараз в час пік зранку й ввечері на цій ділянці дороги затори й рухатисб від перехрестя Стрілецька-Героїв УПА до Карпенка Карого займає часом до 15 хв. Місця для 4-х полос там предостатньо", - написав автор прохання.
На його переконання, якщо дорогу залишити такою, якою вона є, то через декілька років її все одно не буде вже вистачати.
Станом на 26 лютого петицію підписали 8 осіб з 300 необхідних. Підписати петицію можна, перейшовши за цим посиланням.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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