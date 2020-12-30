У Польщі п'яний українець за кермом авто в'їхав у магазин





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Чоловік не зміг запаркуватися і в’їхав автомобілем Seat Cordoba в скляну стіну дисконта. На місце події свідки викликали поліцію, яка затримала п’яного водія. Під час перевірки виявилося, що українець не мав водійського посвідчення. Більше того, у нього не було навіть дійсного страхового полісу на авто.



Поки що невідомо, яке покарання отримає громадянин України. Його подальшу долю вирішить суд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львовку (Великопольське воєводство) п’яний українець машиною розбив скляну стіну магазину "Biedronka".Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на wlkp112.pl, інцидент стався ввечері, коли громадянин України, будучи напідпитку, приїхав за покупками до магазину.Чоловік не зміг запаркуватися і в’їхав автомобілем Seat Cordoba в скляну стіну дисконта. На місце події свідки викликали поліцію, яка затримала п’яного водія. Під час перевірки виявилося, що українець не мав водійського посвідчення. Більше того, у нього не було навіть дійсного страхового полісу на авто.Поки що невідомо, яке покарання отримає громадянин України. Його подальшу долю вирішить суд.

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