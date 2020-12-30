У Польщі п'яний українець за кермом авто в'їхав у магазин
Сьогодні, 11:50
У Львовку (Великопольське воєводство) п’яний українець машиною розбив скляну стіну магазину "Biedronka".
Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на wlkp112.pl, інцидент стався ввечері, коли громадянин України, будучи напідпитку, приїхав за покупками до магазину.
Чоловік не зміг запаркуватися і в’їхав автомобілем Seat Cordoba в скляну стіну дисконта. На місце події свідки викликали поліцію, яка затримала п’яного водія. Під час перевірки виявилося, що українець не мав водійського посвідчення. Більше того, у нього не було навіть дійсного страхового полісу на авто.
Поки що невідомо, яке покарання отримає громадянин України. Його подальшу долю вирішить суд.
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Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на wlkp112.pl, інцидент стався ввечері, коли громадянин України, будучи напідпитку, приїхав за покупками до магазину.
Чоловік не зміг запаркуватися і в’їхав автомобілем Seat Cordoba в скляну стіну дисконта. На місце події свідки викликали поліцію, яка затримала п’яного водія. Під час перевірки виявилося, що українець не мав водійського посвідчення. Більше того, у нього не було навіть дійсного страхового полісу на авто.
Поки що невідомо, яке покарання отримає громадянин України. Його подальшу долю вирішить суд.
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