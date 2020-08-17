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Керівник військового лісгоспу на Волині привласнив понад мільйон гривень державних коштів

Керівник військового лісгоспу на Волині привласнив понад мільйон гривень державних коштів
Керівника військового лісгоспу на Волині, засновника і директора одного з волинських господарських товарист судитимуть за заволодіння понад 1,2 млн грн коштів державного підприємства

Про це повідомляє пресслужба облансої прокуратури.

Слідство встановило, що з листопада 2019 по лютий 2020 року обвинувачені, діючи в складі організованої групи, оформляли фіктивні акти про нібито виконані приватною фірмою для державного підприємства роботи з лісозаготівель й на їх підставі заволоділи коштами військового лісгоспу в сумі 1 мільйон 265 тисяч гривень.

Усіх їх очікує суд.

Фото - ілюстративне

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Теги: суд, привласнення, кошти, військовий лісгосп
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