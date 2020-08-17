Керівник військового лісгоспу на Волині привласнив понад мільйон гривень державних коштів

Керівника військового лісгоспу на Волині, засновника і директора одного з волинських господарських товарист судитимуть за заволодіння понад 1,2 млн грн коштів державного підприємстваПро це повідомляє пресслужба облансої прокуратури.Слідство встановило, що з листопада 2019 по лютий 2020 року обвинувачені, діючи в складі організованої групи, оформляли фіктивні акти про нібито виконані приватною фірмою для державного підприємства роботи з лісозаготівель й на їх підставі заволоділи коштами військового лісгоспу в сумі 1 мільйон 265 тисяч гривень.Усіх їх очікує суд.