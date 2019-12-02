В Україні хочуть узаконити роботу фрилансерів: що зміниться для таких працівників

В уряді запропонували узаконити роботу фрилансерів - людей, які зайняті лише частково або працюють одразу на кількох роботодавців.Чи зможуть розраховувати такі працівники на пенсію, наскільки комфортніше їм працюватиметься із новими змінами, та чи потрібен взагалі Україні закон про фрилансерів – розповіли у сюжеті Сніданку з 1+1, пише "ТСН".Слова "фрилансер" немає в жодному українському законі, бо й документам тим уже дуже багато років. Утім, зараз трудове законодавство поступово змінюється."Ми зробили такий законопроєкт про нестандартні форми зайнятості. Його всі почали називати законом про фрілансерів. Це була просто вимога часу", - пояснив заступник міністра економікиУ Мінекономіки впевнені, що працевлаштуватися в кількох компаніях чи працювати на фрилансі дуже незручно, якщо робити це офіційно. Тому вирішили це виправити. Якщо законопроєкт ухвалять, то у фрілансерів вже буде соцзахист, а значить відпустки та лікарняні за графіком. Трудовий стаж, а відповідно і пенсія в майбутньому. Також у трудовій угоді взагалі не буде визначення "графік роботи". Працівник і роботодавець гнучко вирішуватимуть це самостійно. Єдиний соціальний внесок сплачуватиметься лише за відпрацьовані години, а не від усієї мінімальної зарплати, як це було раніше."Працюєш у п’яти компаніях - все це сумується, накопичується. Щось трапилося, людина отримує офіційний листок з безробіття, а не просто залишається сам на сам зі своєю проблемою. Все те, що отримує нормальний, легальний працівник", - каже Дядюра.Слід зауважити, що за законопроєктом працівник має відпрацювати 32 години на місяць в одній компанії. Не менше. Фрилансери кажуть, що соцпакет – це взагалі не для них. Щонайменше, їхній заробіток дозволяє все це оплатити самостійно.Навіть у Мінекономіки розуміють, що новий законопроєкт не для всіх."Це ж не є обов’язок тепер для всіх фрилансерів оформитись за цією формою. Вони працювали як ФОПи, нехай працюють. Працювали якимось іншим способом, нехай собі працюють. Але точно є пласт людей, яким так зручніше", - розповів представник Міністерства.Ухвалений урядом законопроєкт мають зареєструвати в парламенті. Запрацює він лише тоді, коли його підтримають народні обранці.