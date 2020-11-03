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У Луцьку патрульні оштрафували пішохода, який вночі переходив дорогу поза «зеброю». ВІДЕО

У Луцьку патрульні оштрафували пішохода, який вночі переходив дорогу поза «зеброю». ВІДЕО
У Луцьку вночі 26 лютого патрульні на вулиці Стрілецькій помітили пішохода, який переходив проїзну частину дороги в невстановленому для цього місці, чим порушив ПДР.

Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Поліцейські зауважують, що чоловік був у темному одязі, чим наражав на небезпеку як себе, так і інших учасників дорожнього руху.

Патрульні зупинили 35-річного чоловіка. Роз’яснили йому права та обов’язки пішоходів та склали постанову за ч. 1 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП.

Волинянам патрульні нагадують, що у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи.


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Теги: патрульні, поліція, пішохід, порушник, Луцьк
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