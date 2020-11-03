У Луцьку патрульні оштрафували пішохода, який вночі переходив дорогу поза «зеброю». ВІДЕО
Сьогодні, 12:45
У Луцьку вночі 26 лютого патрульні на вулиці Стрілецькій помітили пішохода, який переходив проїзну частину дороги в невстановленому для цього місці, чим порушив ПДР.
Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Поліцейські зауважують, що чоловік був у темному одязі, чим наражав на небезпеку як себе, так і інших учасників дорожнього руху.
Патрульні зупинили 35-річного чоловіка. Роз’яснили йому права та обов’язки пішоходів та склали постанову за ч. 1 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП.
Волинянам патрульні нагадують, що у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Поліцейські зауважують, що чоловік був у темному одязі, чим наражав на небезпеку як себе, так і інших учасників дорожнього руху.
Патрульні зупинили 35-річного чоловіка. Роз’яснили йому права та обов’язки пішоходів та склали постанову за ч. 1 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП.
Волинянам патрульні нагадують, що у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку подружжя кілька років займалося порнобізнесом
Сьогодні, 12:57
14-річна лижна чемпіонка з Волині розповіла про свій стиль життя, досягнення та мрії. ФОТО
Сьогодні, 12:50
У Луцьку патрульні оштрафували пішохода, який вночі переходив дорогу поза «зеброю». ВІДЕО
Сьогодні, 12:45
У луцькій бібліотеці жодного разу не брали скандальний комікс про одностатеве кохання
Сьогодні, 12:35
Медаль за заслуги.