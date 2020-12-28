У Луцьку подружжя кілька років займалося порнобізнесом





Про це



Подружжя лучан, залучивши до порнобізнесу ще декілька осіб, майже протягом двох років незаконно, в режимі онлайн, через всесвітню мережу розповсюджували заборонений відеоконтент інтернет-споживачам. Зароблені гроші виводили з сайтів через електронні гаманці на карткові рахунки різних банків. Усім зловмисникам від 20 до 23 років.



Вчора, 25 лютого правоохоронці провели шість санкціонованих обшуків у помешканнях фігурантів та залучили спецпідрозділ роти поліції особливого призначення. Правоохоронці виявили та вилучили речові докази у справі: комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки до мобільних телефонів, гроші, банківські картки, флешкартки, з’ємні флешносії, оптичні диски, жорсткі диски, інтимні іграшки, блокноти, чорнові записи та інші предмети, які підтверджують злочинну діяльність зловмисників.



Двох фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та оголосили про підозру за ч.3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.



Триває слідство, під час якого з’ясують усі обставини злочину.



Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.





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