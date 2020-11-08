На Волині дівчині-сироті і чоловіку пересадили донорські органи

У лікарні Ковеля вкотре провели операції з трансплантації. Цієї ночі там пересадили серце і нирки, а печінку забрали у Київ для трансплантації.Про це на своїй сторінці у facebook написала засновниця ГО "Всеукраїнська платформа донорства "iDonor"Донорка – 44-річна жінка, яка померла через інсульт. Він був повторним. Перший раз вразив її рік тому, тоді пацієнтку вдалося врятувати. Але цього разу, на жаль, ні. Операція не допомогла.Вчора (25 лютого,- ред) після того, як консиліум лікарів констатував смерть мозку, донька і зять погодилися на донорство.Ірина Заславець розповіла, що одна нирка дісталася 24-річній дівчині з Маневицького району. Вона сирота, має 5-річну донечку. Відколи чотири роки тому відмовили нирки, перебувала на діалізі. Її нова нирка запрацювала просто на операційному столі.Другим пацієнтом став 52-річний чоловік з Бердичева. Йому пересадили теж нирку. Він мав хронічну хворобу нирок і останні дев’ять місяців перебував на замісній нирковій терапії.А от нове серце забилося в грудях чоловіка з Турійського району. У нього серце уже не могло перекачувати кров, воно було збільшене в декілька разів.