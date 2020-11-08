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На Волині дівчині-сироті і чоловіку пересадили донорські органи

На Волині дівчині-сироті і чоловіку пересадили донорські органи
У лікарні Ковеля вкотре провели операції з трансплантації. Цієї ночі там пересадили серце і нирки, а печінку забрали у Київ для трансплантації.

Про це на своїй сторінці у facebook написала засновниця ГО "Всеукраїнська платформа донорства "iDonor" Ірина Заславець.

Донорка – 44-річна жінка, яка померла через інсульт. Він був повторним. Перший раз вразив її рік тому, тоді пацієнтку вдалося врятувати. Але цього разу, на жаль, ні. Операція не допомогла.

Вчора (25 лютого,- ред) після того, як консиліум лікарів констатував смерть мозку, донька і зять погодилися на донорство.

Ірина Заславець розповіла, що одна нирка дісталася 24-річній дівчині з Маневицького району. Вона сирота, має 5-річну донечку. Відколи чотири роки тому відмовили нирки, перебувала на діалізі. Її нова нирка запрацювала просто на операційному столі.

Другим пацієнтом став 52-річний чоловік з Бердичева. Йому пересадили теж нирку. Він мав хронічну хворобу нирок і останні дев’ять місяців перебував на замісній нирковій терапії.

А от нове серце забилося в грудях чоловіка з Турійського району. У нього серце уже не могло перекачувати кров, воно було збільшене в декілька разів.


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Теги: донори, трансплантація, Ковель
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