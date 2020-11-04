У Луцьку водій Audi збив жінку, яка переходила дорогу поза «зеброю»
Сьогодні, 13:28
У Луцьку 25 лютого на вулиці Рівненській водій Audi збив 50-річну жінку, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини в пресслужбі ГУНП У Волинській області, вчора на лінію "102" поступив дзвінок з повідомленням про те, що на вулиці Рівненській автомобіль збив жінку.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група та наряд патрульної поліції, які оглянули місце аварії та зібрали відповідні матеріали.
За результатами перевірки водія притягнуть до відповідальності у відповідності до чинного законодавства.
Жінка тілесних ушкоджень не отримала, тому кримінальне провадження за цим фактом не розпочали.
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Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини в пресслужбі ГУНП У Волинській області, вчора на лінію "102" поступив дзвінок з повідомленням про те, що на вулиці Рівненській автомобіль збив жінку.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група та наряд патрульної поліції, які оглянули місце аварії та зібрали відповідні матеріали.
За результатами перевірки водія притягнуть до відповідальності у відповідності до чинного законодавства.
Жінка тілесних ушкоджень не отримала, тому кримінальне провадження за цим фактом не розпочали.
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