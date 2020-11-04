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У Луцьку водій Audi збив жінку, яка переходила дорогу поза «зеброю»

У Луцьку водій Audi збив жінку, яка переходила дорогу поза «зеброю»
У Луцьку 25 лютого на вулиці Рівненській водій Audi збив 50-річну жінку, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини в пресслужбі ГУНП У Волинській області, вчора на лінію "102" поступив дзвінок з повідомленням про те, що на вулиці Рівненській автомобіль збив жінку.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та наряд патрульної поліції, які оглянули місце аварії та зібрали відповідні матеріали.

За результатами перевірки водія притягнуть до відповідальності у відповідності до чинного законодавства.

Жінка тілесних ушкоджень не отримала, тому кримінальне провадження за цим фактом не розпочали.

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Теги: Луцьк, Рівненська, аварія, жінка
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