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У жахливій аварії на Івано-Франківщині загинули двоє хлопців. ВІДЕО

У жахливій аварії на Івано-Франківщині загинули двоє хлопців. ВІДЕО
На Івано-Франківщині сталася аварія за участі чотирьох автомобілів. Внаслідок масштабної аварії загинули дві людини, ще одна – травмувалася.

Автопригода сталась 26 лютого близько 07:40 в Угриневі, - пише сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.

Поліцейські попередньо встановили, що автомобіль Opel Combo, який їхав у напрямку Львова, намагався здійснити маневр повороту ліворуч. Позаду вказаної автівки рухався автомобіль Renault Kangoo, який проявив неуважність і вчинив зіткнення з автомобілем Opel.

Внаслідок цього транспортний засіб Renault Kangoo виїхав на смугу зустрічного руху і вчинив зіткнення з автомобілем ВАЗ 21010, який в лівій смузі руху їхав у сторону Івано-Франківська. Після цього ще один транспортний засіб Renault 21, який їхав позаду в напрямку Івано-Франківська, врізався в автомобіль ВАЗ.

Ще два автомобілі, аби уникнути зіткнення, з’їхали з проїзної частини дороги на узбіччя.

У результаті аварії загинули водій 1992 року народження і пасажир 1994 року народження, а також травмувалася пасажирка 1997 року народження, у неї - легкі тілесні ушкодження. І загиблі, і потерпілі з автомобіля ВАЗ, вони – мешканці Єзупіля.

Правоохоронці перевірили керманича на стан сп’яніння, чоловік – тверезий.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює всі обставини автопригоди. В ході досудового розслідування запланували низку експертиз.


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Теги: аварія, Франківськ, загиблі
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