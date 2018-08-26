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У Мукачеві горів свинокомплекс, загинуло 165 тварин. ФОТО

У Мукачеві горів свинокомплекс, загинуло 165 тварин. ФОТО
У місті Мукачево сталась пожежа в металевому ангарі, загинуло 165 тварин.

Загорання трапилось 25 лютого о 23:30, - пише У ДСНС України у Закарпатській області.

На час прибуття рятувальників з’ясувалося, що ця будівля використовувалась як свинокомплекс, а площа пожежі складала майже 150 кв. м. О 00:26 вже 26 лютого займання вдалося локалізувати, ліквідація ж тривала до 02:10.

Причину займання та завдану матеріальну шкоду встановлюють, адже внаслідок пожежі загинуло 130 маленьких свиней та 35 свиноматок.

Також вогонь пошкодив покриття та дерев’яну обрешітку споруди.

У Мукачеві горів свинокомплекс, загинуло 165 тварин. ФОТО
У Мукачеві горів свинокомплекс, загинуло 165 тварин. ФОТО
У Мукачеві горів свинокомплекс, загинуло 165 тварин. ФОТО

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Теги: Мукачево, пожежа
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