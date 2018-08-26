У Мукачеві горів свинокомплекс, загинуло 165 тварин. ФОТО
Сьогодні, 15:56
У місті Мукачево сталась пожежа в металевому ангарі, загинуло 165 тварин.
Загорання трапилось 25 лютого о 23:30, - пише У ДСНС України у Закарпатській області.
На час прибуття рятувальників з’ясувалося, що ця будівля використовувалась як свинокомплекс, а площа пожежі складала майже 150 кв. м. О 00:26 вже 26 лютого займання вдалося локалізувати, ліквідація ж тривала до 02:10.
Причину займання та завдану матеріальну шкоду встановлюють, адже внаслідок пожежі загинуло 130 маленьких свиней та 35 свиноматок.
Також вогонь пошкодив покриття та дерев’яну обрешітку споруди.
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Загорання трапилось 25 лютого о 23:30, - пише У ДСНС України у Закарпатській області.
На час прибуття рятувальників з’ясувалося, що ця будівля використовувалась як свинокомплекс, а площа пожежі складала майже 150 кв. м. О 00:26 вже 26 лютого займання вдалося локалізувати, ліквідація ж тривала до 02:10.
Причину займання та завдану матеріальну шкоду встановлюють, адже внаслідок пожежі загинуло 130 маленьких свиней та 35 свиноматок.
Також вогонь пошкодив покриття та дерев’яну обрешітку споруди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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