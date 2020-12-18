«Карантинні» гроші від держави: скільком людям на Волині це зберегло роботу

Аби рятувати країну від безробіття у період карантину – зберігати людям роботу та створювати нові робочі місця – Державна служба зайнятості використовувала декілька фінансових механізмів підтримки бізнесу.Про те, як діяли на Волині, розповів під час пресконференції 26 лютого директор Волинського обласного центру зайнятостіЗа його словами, серед механізмів підтримки бізнесу на період карантину – 2 послуги для збереження робочих місць (допомога по частковому безробіттю і одноразова матеріальна допомога) та 3 послуги для створення нових робочих місць (компенсація єдиного внеску, одноразова виплата допомоги для організації підприємницької діяльності, компенсація оплати праці внутрішньо переміщеним особам).Роман Романюк наголосив, що «карантинна» допомога по частковому безробіттю зберегла майже 15 тисяч робочих місць на Волині. Це була, за його словами, найбільш дієва програма у 2020-му році й покликана вона була сприяти тому, аби роботодавці не звільняли працівників на період зниження активності їхньої діяльності.Йдеться про фінансову підтримку у вигляді зарплати працівникам. 8 727 пакетів загалом були подані. Зрештою, прийняли 7 433 позитивні рішення. Йдеться про 1 103 роботодавці, які подали відомості на 8479 осіб. 6 330 позитивних рішень стосувалися фізичних осіб-підприємців.«Головне тут – те, що завдяки фінансовій підтримці вдалося зберегти 14 809 робочих місць», - наголошує директор Волинського обласного центру зайнятості. На це профінансували понад 107,6 мільйона гривень.Середній розмір допомоги по частковому безробіттю за місяць для найманих працівників склав 3650 гривень, для фізичних осіб-підприємців – 2782 гривні.Серед ТОП-сфер, які отримали допомогу по частковому безробіттю, – роздрібна та оптова торгівля, сфера послуг (перукарні, СТО, ремонт побутової техніки тощо), діяльність кафе і ресторанів, пасажирські перевезення, виробництво (швейне, пошиття взуття, виробництво меблів тощо).Роман Романюк зауважує, що економіка Луцька отримала 50 мільйонів 51 тисячу гривень фінансової підтримки саме завдяки допомозі по частковому безробіттю. Йдеться про допомогу для 2473 роботодавців та фізичних осіб-підприємців саме у Луцьку. Для порівняння, у Ковелі та районі таку допомогу отримали 1 094 роботодавці та фізичні особи-підприємці на загальну суму 14 мільйонів 568 тисяч, у Старовижівському районі – 53 (на суму понад 429 тисяч).До слова, лише підприємство «Кромберг енд Шуберт» у Луцьку отримало 18 з половиною мільйонів допомоги по частковому безробіттю.