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Через Волинь білорус хотів незаконно провезти автомобілі на понад пів мільйона гривень. ФОТО

Через Волинь білорус хотів незаконно провезти автомобілі на понад пів мільйона гривень. ФОТО
На митному посту «Доманове» Волинської митниці Держмитслужби попередили незаконне ввезення автомобілів на суму понад 650 тисяч гривень.

Про це повідомляє Волинська митниця.

При переміщенні автогідропідіймача та кранової установки в режимі імпорт громадянин Республіки Білорусь до митного контролю подав товаросупровідні документи, відповідно до яких в працівників Волинської митниці Держмитслужби виникли підозри щодо їх автентичності.

В результаті проведення повного митного оглгяду із залученням експерта виявили невідповідність інформації щодо ціни та років виготовлення транспортних засобів, наданої при митному оформленні з визначеними в результаті їх встановлення.

Таким чином, громадяни Республіки Білорусь при ввезенні на митну територію України автомобілів вчинив дії з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням, як підстави для переміщення товарів документів одержаних незаконним шляхом та таких, що містять неправдиві відомості щодо років виготовлення та фактурної вартості товару необхідної для визначення його митної вартості на суму понад 650 тисяч гривень.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, обумовлені ч.1 ст.483 Митного кодексу України.

Через Волинь білорус хотів незаконно провезти автомобілі на понад пів мільйона гривень. ФОТО
Через Волинь білорус хотів незаконно провезти автомобілі на понад пів мільйона гривень. ФОТО
Через Волинь білорус хотів незаконно провезти автомобілі на понад пів мільйона гривень. ФОТО
Через Волинь білорус хотів незаконно провезти автомобілі на понад пів мільйона гривень. ФОТО

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Теги: Доманове, кордон, білорус, авто
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