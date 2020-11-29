Задіяли 13 бригад: на дорогах Волині «латають» ями. ФОТО

Коливання температури повітря між плюсовими та мінусовими позначками та перезволоження дорожнього полотна призвели до утворення ямковості на багатьох ділянках шляхів, що чекають ремонту. Аби забезпечити безпечний проїзд, на шляхах державного значення за сприятливої погоди активно проводяться аварійні роботи з ліквідації вибоїн дорожнього покриття.Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.Для цього задіяні сили і засоби всіх підрядних підприємств, які на договірних умовах надають послуги з експлуатаційного утримання автомобільних шляхів державного значення. На сьогодні це три дорожніх підприємства – ДП "Волинський облавтодор", ПрАТ "Ковельське ШБУ № 63" та ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс".Сьогодні, 26 лютого, задіяли 13 бригад, всього ж підрядники для таких робіт сформували 24 ремонтні бригади.Наразі працюють з органо-мінеральними сумішами, холодним асфальтобетоном та асфальтогранулятом. Із настанням сприятливіших погодних умов буде використовуватись гарячий асфальтобетон, наразі до запуску готуються три заводи по виготовленню такого матеріалу.З початку поточного року на автошляхах державного значення області ліквідували близько 1800 м2 ямковості, у т.ч. упродовж нинішнього тижня – на площі понад 700 м2.Служба автомобільних доріг у Волинській області закликає учасників дорожнього руху з розумінням ставитися до тимчасових незручностей, що виникають в місцях проведення аварійних робіт, а також неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху, зважати на знаки обмеження швидкості руху.