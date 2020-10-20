«Готуємо як для себе»: у Луцьку відкрили заклад відомої мережі «Pronto Pizza and Sushi Pro». ФОТО*





Офіційне відкриття луцького закладу української мережі доставки піци та суші відбулося у п’ятницю, 26 лютого, у ЖК «Яровиця».



Так, на сьогодні заклади мережі успішно працюють у 10 містах країни, зокрема, у Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Чернівцях та інших. Мешканці Луцька та довколишніх сіл тепер також мають змогу скуштувати страви від «Pronto Pizza & Sushi Pro», скористатись вигідними акціями та отримати замовлення за лічені хвилини.



Засновник мережі Микола Федеркевич поділився, що майбутній бізнес розпочався з невеликого кіоска, а наразі охоплює 14 закладів на теренах країни.



«Те, чим ми кращі від інших, заховане в деталях. У нас піца не квадратна, не з космосу і не з Марсу, але є деталі, що дуже важливі. Я розпочав 9 років тому з маленького кіоска, потім відкрили ще один кіоск…Перші три роки я мучився і не знав із чого почати. Потім почав працювати над собою, вникати у премудрощі бізнесу…А тепер «Pronto Pizza & Sushi Pro» налічує 14 закладів у 10 містах України», - зазначив Микола Федеркевич.



Серед цікавинок, наприклад, «Pronto Pizza» пропонує опцію «конструктор», аби ви могли скласти свою ідеальну піцу, самостійно обравши, якою має бути основа, які бортики хочете – сирні, наповнені мисливськими ковбасками чи звичайні, що додавати у начинку. Загалом же у меню – понад 20 різноманітних піц, які піцайоли можуть зробити 30-ти чи 40-ка сантиметровими.



Якщо ж плануєте замовити більше, аніж одну піцу, то друга дешевша страва у чеку обійдеться на 70% менше. При самовивозі замовлень отримаєте 20% знижки.



«Ми пропагуємо те, що піца – не просто тісто з начинкою. Піца – це жінка, аби вона була доброю, апетитною та ніжною, її треба любити, її треба розуміти. Тісно не можна перетримати чи недотримати, його не треба місити забагато чи замало часу. Інша сторона нашої політики – ми готуємо як для себе, навчаємо кур’єрів, касирів спілкуватися так, якби хотілося, щоб обходилися з нами. Ще одне наше переконання – керувати по-людськи потрібно завжди. У всіх бувають складні часи, але як би не було, ми стараємося чути людей і розуміти», - розкриває секрети успіху засновник «Pronto Pizza & Sushi Pro».



Хочете роли, загорнені в рис з листочком норі та начинкою? Обирайте ура макі. Бажаєте насолодитися великими за розміром ролами із рисом всередині, обгорненими листочком норі? Вам будуть до смаку футо макі. Якщо ж хочеться чогось смачненького, але не багато – прекрасно підійдуть хосо макі чи нігірі. Є у меню «Sushi Pro» чимало сетів для компаній, вагою від пів кілограма і до півтора кілограма. «Sushi Pro» дарує -50% знижки на кожен другий рол та -10% при самовивозі.



Цікаво, що доставляє страви «Pronto Pizza & Sushi Pro» не тільки у межах Луцька (у так званій зеленій зоні – до 29 хвилин) чи навколишніх селах (до 59 хвилин), а й на понад 20 кілометрів від обласного центру, наприклад, у Торчин (від 59 хвилин).



Чи не найкращим свідченням того, що страви «Pronto Pizza & Sushi Pro» – дуже смачні, є численна кількість відвідувачів, які прийшли привітати заклад із відкриттям та замовити піцу чи суші.



«Я зробила замовлення на місці, буквально відійшла на 10 хвилин, а дві піци уже готові. До речі, мені одразу передзвонили працівники і це повідомили. Я дуже задоволена! Будемо куштувати піцу, однак я думаю, що все буде суперсмачно», - розповіла одна з перших відвідувачок після офіційного відкриття закладу Анна.



На честь свята «Pronto Pizza & Sushi Pro» приготувала сюрприз для своїх найменших поціновувачів – кожен малюк 26 лютого може отримати піцу абсолютно безкоштовно.



«Моя донька Єва почула, що в Луцьку відкривають новий заклад і будуть дарувати піцу дітям. Усе так швидко, що ми не встигли замовити, а нам вже принесли. І піца смачна! Якщо моя дитина каже: «М-м-м..», то це означає «дуже смачно», - відзначила відвідувачка Оксана.



Зробити замовлення можна на сайті: https://prontopizza.lutsk.ua/

За телефонами: (096) 114 0029, (066) 114 0029

Або безпосередньо за адресою: вул. Яровиця, 17



Замовити смаколики можна щодня з 10:00 до 00:00.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Піца з начинкою «як для себе», апетитною скоринкою і сиром, що тягнеться і тягнеться, суші з рисом, котрий просто тане у роті, такі ароматні, що здається, ніби їх згортав гуру японської кухні…Уявили? Відтепер у Луцьку є місце, де можна замовити ці чи не найпопулярніші страви сьогодення – «Pronto Pizza & Sushi Pro» Офіційне відкриття луцького закладу української мережі доставки піци та суші відбулося у п’ятницю, 26 лютого, у ЖК «Яровиця».Так, на сьогодні заклади мережі успішно працюють у 10 містах країни, зокрема, у Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Чернівцях та інших. Мешканці Луцька та довколишніх сіл тепер також мають змогу скуштувати страви від «Pronto Pizza & Sushi Pro», скористатись вигідними акціями та отримати замовлення за лічені хвилини.Засновник мережіподілився, що майбутній бізнес розпочався з невеликого кіоска, а наразі охоплює 14 закладів на теренах країни.«Те, чим ми кращі від інших, заховане в деталях. У нас піца не квадратна, не з космосу і не з Марсу, але є деталі, що дуже важливі. Я розпочав 9 років тому з маленького кіоска, потім відкрили ще один кіоск…Перші три роки я мучився і не знав із чого почати. Потім почав працювати над собою, вникати у премудрощі бізнесу…А тепер «Pronto Pizza & Sushi Pro» налічує 14 закладів у 10 містах України», - зазначив Микола Федеркевич.Серед цікавинок, наприклад, «Pronto Pizza» пропонує опцію «конструктор», аби ви могли скласти свою ідеальну піцу, самостійно обравши, якою має бути основа, які бортики хочете – сирні, наповнені мисливськими ковбасками чи звичайні, що додавати у начинку. Загалом же у меню – понад 20 різноманітних піц, які піцайоли можуть зробити 30-ти чи 40-ка сантиметровими.Якщо ж плануєте замовити більше, аніж одну піцу, то друга дешевша страва у чеку обійдеться на 70% менше. При самовивозі замовлень отримаєте 20% знижки.«Ми пропагуємо те, що. Піца – це жінка, аби вона була доброю, апетитною та ніжною, її треба любити, її треба розуміти. Тісно не можна перетримати чи недотримати, його не треба місити забагато чи замало часу. Інша сторона нашої політики –, навчаємо кур’єрів, касирів спілкуватися так, якби хотілося, щоб обходилися з нами. Ще одне наше переконання –. У всіх бувають складні часи, але як би не було, ми стараємося чути людей і розуміти», - розкриває секрети успіху засновник «Pronto Pizza & Sushi Pro».Хочете роли, загорнені в рис з листочком норі та начинкою? Обирайте ура макі. Бажаєте насолодитися великими за розміром ролами із рисом всередині, обгорненими листочком норі? Вам будуть до смаку футо макі. Якщо ж хочеться чогось смачненького, але не багато – прекрасно підійдуть хосо макі чи нігірі. Є у меню «Sushi Pro» чимало сетів для компаній, вагою від пів кілограма і до півтора кілограма. «Sushi Pro» дарує -50% знижки на кожен другий рол та -10% при самовивозі.Цікаво, що доставляє страви «Pronto Pizza & Sushi Pro» не тільки у межах Луцька (у так званій зеленій зоні – до 29 хвилин) чи навколишніх селах (до 59 хвилин), а й на понад 20 кілометрів від обласного центру, наприклад, у Торчин (від 59 хвилин).Чи не найкращим свідченням того, що страви «Pronto Pizza & Sushi Pro» – дуже смачні, є численна кількість відвідувачів, які прийшли привітати заклад із відкриттям та замовити піцу чи суші.«Я зробила замовлення на місці, буквально відійшла на 10 хвилин, а дві піци уже готові. До речі, мені одразу передзвонили працівники і це повідомили. Я дуже задоволена! Будемо куштувати піцу, однак я думаю, що все буде суперсмачно», - розповіла одна з перших відвідувачок після офіційного відкриття закладуНа честь свята «Pronto Pizza & Sushi Pro» приготувала сюрприз для своїх найменших поціновувачів – кожен малюк 26 лютого може отримати піцу абсолютно безкоштовно.«Моя донькапочула, що в Луцьку відкривають новий заклад і будуть дарувати піцу дітям. Усе так швидко, що ми не встигли замовити, а нам вже принесли. І піца смачна! Якщо моя дитина каже: «М-м-м..», то це означає «дуже смачно», - відзначила відвідувачкаЗамовити смаколики можна щодня з 10:00 до 00:00.Також слідкуйте за новинками та пропозиціями луцького закладу «Pronto Pizza & Sushi Pro» у фейсбуці та інстаграмі

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