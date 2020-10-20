вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Готуємо як для себе»: у Луцьку відкрили заклад відомої мережі «Pronto Pizza and Sushi Pro». ФОТО*

«Готуємо як для себе»: у Луцьку відкрили заклад відомої мережі «Pronto Pizza and Sushi Pro». ФОТО*
Піца з начинкою «як для себе», апетитною скоринкою і сиром, що тягнеться і тягнеться, суші з рисом, котрий просто тане у роті, такі ароматні, що здається, ніби їх згортав гуру японської кухні…Уявили? Відтепер у Луцьку є місце, де можна замовити ці чи не найпопулярніші страви сьогодення – «Pronto Pizza & Sushi Pro».

Офіційне відкриття луцького закладу української мережі доставки піци та суші відбулося у п’ятницю, 26 лютого, у ЖК «Яровиця».

Так, на сьогодні заклади мережі успішно працюють у 10 містах країни, зокрема, у Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Чернівцях та інших. Мешканці Луцька та довколишніх сіл тепер також мають змогу скуштувати страви від «Pronto Pizza & Sushi Pro», скористатись вигідними акціями та отримати замовлення за лічені хвилини.
«Готуємо як для себе»: у Луцьку відкрили заклад відомої мережі «Pronto Pizza and Sushi Pro». ФОТО*

Засновник мережі Микола Федеркевич поділився, що майбутній бізнес розпочався з невеликого кіоска, а наразі охоплює 14 закладів на теренах країни.
«Готуємо як для себе»: у Луцьку відкрили заклад відомої мережі «Pronto Pizza and Sushi Pro». ФОТО*

«Те, чим ми кращі від інших, заховане в деталях. У нас піца не квадратна, не з космосу і не з Марсу, але є деталі, що дуже важливі. Я розпочав 9 років тому з маленького кіоска, потім відкрили ще один кіоск…Перші три роки я мучився і не знав із чого почати. Потім почав працювати над собою, вникати у премудрощі бізнесу…А тепер «Pronto Pizza & Sushi Pro» налічує 14 закладів у 10 містах України», - зазначив Микола Федеркевич.
«Готуємо як для себе»: у Луцьку відкрили заклад відомої мережі «Pronto Pizza and Sushi Pro». ФОТО*

Серед цікавинок, наприклад, «Pronto Pizza» пропонує опцію «конструктор», аби ви могли скласти свою ідеальну піцу, самостійно обравши, якою має бути основа, які бортики хочете – сирні, наповнені мисливськими ковбасками чи звичайні, що додавати у начинку. Загалом же у меню – понад 20 різноманітних піц, які піцайоли можуть зробити 30-ти чи 40-ка сантиметровими.
«Готуємо як для себе»: у Луцьку відкрили заклад відомої мережі «Pronto Pizza and Sushi Pro». ФОТО*

Якщо ж плануєте замовити більше, аніж одну піцу, то друга дешевша страва у чеку обійдеться на 70% менше. При самовивозі замовлень отримаєте 20% знижки.
«Готуємо як для себе»: у Луцьку відкрили заклад відомої мережі «Pronto Pizza and Sushi Pro». ФОТО*

«Ми пропагуємо те, що піца – не просто тісто з начинкою. Піца – це жінка, аби вона була доброю, апетитною та ніжною, її треба любити, її треба розуміти. Тісно не можна перетримати чи недотримати, його не треба місити забагато чи замало часу. Інша сторона нашої політики – ми готуємо як для себе, навчаємо кур’єрів, касирів спілкуватися так, якби хотілося, щоб обходилися з нами. Ще одне наше переконання – керувати по-людськи потрібно завжди. У всіх бувають складні часи, але як би не було, ми стараємося чути людей і розуміти», - розкриває секрети успіху засновник «Pronto Pizza & Sushi Pro».
«Готуємо як для себе»: у Луцьку відкрили заклад відомої мережі «Pronto Pizza and Sushi Pro». ФОТО*

Хочете роли, загорнені в рис з листочком норі та начинкою? Обирайте ура макі. Бажаєте насолодитися великими за розміром ролами із рисом всередині, обгорненими листочком норі? Вам будуть до смаку футо макі. Якщо ж хочеться чогось смачненького, але не багато – прекрасно підійдуть хосо макі чи нігірі. Є у меню «Sushi Pro» чимало сетів для компаній, вагою від пів кілограма і до півтора кілограма. «Sushi Pro» дарує -50% знижки на кожен другий рол та -10% при самовивозі.
«Готуємо як для себе»: у Луцьку відкрили заклад відомої мережі «Pronto Pizza and Sushi Pro». ФОТО*

Цікаво, що доставляє страви «Pronto Pizza & Sushi Pro» не тільки у межах Луцька (у так званій зеленій зоні – до 29 хвилин) чи навколишніх селах (до 59 хвилин), а й на понад 20 кілометрів від обласного центру, наприклад, у Торчин (від 59 хвилин).
«Готуємо як для себе»: у Луцьку відкрили заклад відомої мережі «Pronto Pizza and Sushi Pro». ФОТО*

Чи не найкращим свідченням того, що страви «Pronto Pizza & Sushi Pro» – дуже смачні, є численна кількість відвідувачів, які прийшли привітати заклад із відкриттям та замовити піцу чи суші.
«Готуємо як для себе»: у Луцьку відкрили заклад відомої мережі «Pronto Pizza and Sushi Pro». ФОТО*

«Я зробила замовлення на місці, буквально відійшла на 10 хвилин, а дві піци уже готові. До речі, мені одразу передзвонили працівники і це повідомили. Я дуже задоволена! Будемо куштувати піцу, однак я думаю, що все буде суперсмачно», - розповіла одна з перших відвідувачок після офіційного відкриття закладу Анна.
«Готуємо як для себе»: у Луцьку відкрили заклад відомої мережі «Pronto Pizza and Sushi Pro». ФОТО*

На честь свята «Pronto Pizza & Sushi Pro» приготувала сюрприз для своїх найменших поціновувачів – кожен малюк 26 лютого може отримати піцу абсолютно безкоштовно.

«Моя донька Єва почула, що в Луцьку відкривають новий заклад і будуть дарувати піцу дітям. Усе так швидко, що ми не встигли замовити, а нам вже принесли. І піца смачна! Якщо моя дитина каже: «М-м-м..», то це означає «дуже смачно», - відзначила відвідувачка Оксана.
«Готуємо як для себе»: у Луцьку відкрили заклад відомої мережі «Pronto Pizza and Sushi Pro». ФОТО*

Зробити замовлення можна на сайті: https://prontopizza.lutsk.ua/
За телефонами: (096) 114 0029, (066) 114 0029
Або безпосередньо за адресою: вул. Яровиця, 17

Замовити смаколики можна щодня з 10:00 до 00:00.

Також слідкуйте за новинками та пропозиціями луцького закладу «Pronto Pizza & Sushi Pro» у фейсбуці та інстаграмі.
«Готуємо як для себе»: у Луцьку відкрили заклад відомої мережі «Pronto Pizza and Sushi Pro». ФОТО*
«Готуємо як для себе»: у Луцьку відкрили заклад відомої мережі «Pronto Pizza and Sushi Pro». ФОТО*
«Готуємо як для себе»: у Луцьку відкрили заклад відомої мережі «Pronto Pizza and Sushi Pro». ФОТО*
«Готуємо як для себе»: у Луцьку відкрили заклад відомої мережі «Pronto Pizza and Sushi Pro». ФОТО*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: їжа, доставка їжі, піца, суші, Pronto Pizza, Sushi Pro, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лікар Яковенко розповів, як почувається після вакцинації від коронавірусу
Сьогодні, 17:08
Волинські спортсмени здобули низку медалей на кубку України з лижних перегонів
Сьогодні, 16:46
«Готуємо як для себе»: у Луцьку відкрили заклад відомої мережі «Pronto Pizza and Sushi Pro». ФОТО*
Сьогодні, 16:39
Підприємцям Волині можуть компенсовувати піврічну зарплату працевлаштованих переселенців
Сьогодні, 16:10
Волинські патрульні спіймали 23-річного водія вантажівки з фальшивими правами
Сьогодні, 16:00
Схожі новини
Де та за скільки можна влаштувати романтичну вечерю в Луцьку Де та за скільки можна влаштувати романтичну вечерю в Луцьку
12 лютий, 09:40
У «Strike City» – акція для любителів піци* У «Strike City» – акція для любителів піци*
20 жовтень, 2020, 14:39
Гаряча піца – за 5 хвилин: у Луцьку відкрили 11-ий магазин популярної мережі «Галя Балувана»* Гаряча піца – за 5 хвилин: у Луцьку відкрили 11-ий магазин популярної мережі «Галя Балувана»*
12 жовтень, 2020, 20:10
Сервіс доставки «Raketa» розпочав роботу в Луцьку* Сервіс доставки «Raketa» розпочав роботу в Луцьку*
08 вересень, 2020, 10:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку представили фотовиставку про політв’язнів, зниклих безвісти та загиблих за період окупації Криму
Сьогодні, 17:39
 0
На аукціоні за волинський бурштин вторгували понад 3,5 мільйона гривень
Сьогодні, 17:20
 0
Через коротке замикання холодильника на Волині горіла будівля
Сьогодні, 17:15
 0
Лікар Яковенко розповів, як почувається після вакцинації від коронавірусу
Сьогодні, 17:08
 0
Волинські спортсмени здобули низку медалей на кубку України з лижних перегонів
Сьогодні, 16:46
 0
Медіа
відео
1/8