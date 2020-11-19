У місті на Волині встановили нові тарифи на воду





Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Рожищенської міської ради 25 лютого. Про це



Інформують, що встановили кориговані тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для населення, бюджетних установ, організацій та інших споживачів, які надаються підприємством житлово-комунального господарства Луцького району.



Тарифи мають ввести у дію не раніше, як через 15 днів з дня прийняття рішення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі встановили нові тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Рожищенської міської ради 25 лютого. Про це Район.Рожище розповіли у виконкомі.Інформують, що встановили кориговані тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для населення, бюджетних установ, організацій та інших споживачів, які надаються підприємством житлово-комунального господарства Луцького району.Тарифи мають ввести у дію не раніше, як через 15 днів з дня прийняття рішення.

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