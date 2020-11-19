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У місті на Волині встановили нові тарифи на воду

У місті на Волині встановили нові тарифи на воду
У Рожищі встановили нові тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Рожищенської міської ради 25 лютого. Про це Район.Рожище розповіли у виконкомі.

Інформують, що встановили кориговані тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для населення, бюджетних установ, організацій та інших споживачів, які надаються підприємством житлово-комунального господарства Луцького району.

Тарифи мають ввести у дію не раніше, як через 15 днів з дня прийняття рішення.

У місті на Волині встановили нові тарифи на воду

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Теги: тарифи, вода, ціни, Рожище
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