У місті на Волині встановили нові тарифи на воду
Сьогодні, 20:55
У Рожищі встановили нові тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.
Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Рожищенської міської ради 25 лютого. Про це Район.Рожище розповіли у виконкомі.
Інформують, що встановили кориговані тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для населення, бюджетних установ, організацій та інших споживачів, які надаються підприємством житлово-комунального господарства Луцького району.
Тарифи мають ввести у дію не раніше, як через 15 днів з дня прийняття рішення.
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Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Рожищенської міської ради 25 лютого. Про це Район.Рожище розповіли у виконкомі.
Інформують, що встановили кориговані тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для населення, бюджетних установ, організацій та інших споживачів, які надаються підприємством житлово-комунального господарства Луцького району.
Тарифи мають ввести у дію не раніше, як через 15 днів з дня прийняття рішення.
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