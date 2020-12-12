Волинські патрульні спіймали 23-річного водія вантажівки з фальшивими правами

Ковельські патрульні виявили у керманича посвідчення водія з ознаками підробки.Сьогодні, 26 лютого, вранці патрульні на стаціонарному посту "Явір", що на автодорозі М-07 Київ – Ковель – Устилуг, помітили вантажний транспортний засіб Daf XF, керманич якого порушив правила дорожнього руху, інформує патрульна поліція у Волинській області.Патрульні зупинили вантажівку. Під час розгляду справи та перевірки документів, які надав 23-річний чоловік, а саме посвідчення водія, поліцейські виявили у них явні ознаки підробки. Також встановили, що це посвідчення водія ніколи не видавалися.Окрім цього, керманич не мав права керування транспортним засобом.Охоронці порядку на місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила документ сумнівного походження.Подальші обставини встановлять слідчі та нададуть правову кваліфікацію діям чоловіка.Патрульні склали постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом, особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.