Волинські патрульні спіймали 23-річного водія вантажівки з фальшивими правами
Сьогодні, 16:00
Ковельські патрульні виявили у керманича посвідчення водія з ознаками підробки.
Сьогодні, 26 лютого, вранці патрульні на стаціонарному посту "Явір", що на автодорозі М-07 Київ – Ковель – Устилуг, помітили вантажний транспортний засіб Daf XF, керманич якого порушив правила дорожнього руху, інформує патрульна поліція у Волинській області.
Патрульні зупинили вантажівку. Під час розгляду справи та перевірки документів, які надав 23-річний чоловік, а саме посвідчення водія, поліцейські виявили у них явні ознаки підробки. Також встановили, що це посвідчення водія ніколи не видавалися.
Окрім цього, керманич не мав права керування транспортним засобом.Охоронці порядку на місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила документ сумнівного походження.
Подальші обставини встановлять слідчі та нададуть правову кваліфікацію діям чоловіка.
Патрульні склали постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом, особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Сьогодні, 26 лютого, вранці патрульні на стаціонарному посту "Явір", що на автодорозі М-07 Київ – Ковель – Устилуг, помітили вантажний транспортний засіб Daf XF, керманич якого порушив правила дорожнього руху, інформує патрульна поліція у Волинській області.
Патрульні зупинили вантажівку. Під час розгляду справи та перевірки документів, які надав 23-річний чоловік, а саме посвідчення водія, поліцейські виявили у них явні ознаки підробки. Також встановили, що це посвідчення водія ніколи не видавалися.
Окрім цього, керманич не мав права керування транспортним засобом.Охоронці порядку на місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила документ сумнівного походження.
Подальші обставини встановлять слідчі та нададуть правову кваліфікацію діям чоловіка.
Патрульні склали постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом, особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Підприємцям Волині можуть компенсовувати піврічну зарплату працевлаштованих переселенців
Сьогодні, 16:10
Волинські патрульні спіймали 23-річного водія вантажівки з фальшивими правами
Сьогодні, 16:00
У Мукачеві горів свинокомплекс, загинуло 165 тварин. ФОТО
Сьогодні, 15:56
Задіяли 13 бригад: на дорогах Волині «латають» ями. ФОТО
Сьогодні, 15:42
Через Волинь білорус хотів незаконно провезти автомобілі на понад пів мільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 15:14