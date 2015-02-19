Підприємцям Волині можуть компенсовувати піврічну зарплату працевлаштованих переселенців

Служба зайнятості компенсовує роботодавцям витрати на оплату праці безробітних внутрішньо переміщених осіб.Про це йшлося 26 лютого під час пресконференції директора Волинського обласного центру зайнятостіЗа словами посадовця, при працевлаштуванні зареєстрованої безробітної внутрішньо переміщеної особи за направленням центру зайнятості Служба зайнятості протягом року через місяць компенсовує витрати роботодавця на зарплату цій людині. Тобто з 12 місяців 6 місяців їй платить роботодавець, ще 6 – Служба зайнятості.У 2020 році на Волині таким чином працевлаштували лише одну переселенку.Йдеться про жінку, яка перебувала на обліку у Луцькому міському центрі зайнятості і була працевлаштована бухгалтером у модельне агентствоДо слова, у 2016 році таким чином на Волині працевлаштували 13 внутрішньо переміщених осіб, у 2017 – 9, у 2018 – 6, у 2019 – 4.Нині на обліку в області в статусі безробітних перебувають 40 внутрішньо переміщених осіб.Роман Романюк наголошує роботодавцям Волині на можливості отримувати компенсацію піврічної зарплати для працевлаштованих переселенців, а також зауважує, що якщо для таких людей ще й будуть створені нові робочі місця, то Служба зайнятості компенсовуватиме і єдиний внесок.