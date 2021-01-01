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Волинські спортсмени здобули низку медалей на кубку України з лижних перегонів

Волинські спортсмени здобули низку медалей на кубку України з лижних перегонів
21-25 лютого 2021 року в селі Яворів Львівської області відбувся Кубок України з лижних перегонів серед спортсменів з порушеннями слуху. На змаганнях спортсмени з Волині здобули перемоги та призові місця.

Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

Зокрема, у гонці вільним стилем з масового старту на дистанції 5 км серед жінок 2002 року народження старших бронзову медаль здобула Анастасія Смідюк.

Серед дівчат 2003-2005 року народження на дистанції 3 км "срібну" позицію посіла Юлія Сак. Серед молодших дівчат 2006-2008 років народження на дистанції 2 км першість здобула Анна Климюк.

В індивідуальному спринті класичним стилем серед жінок 2002 року народження і старших на дистанції 1.2 км бронзовою призеркою стала Анастасія Смідюк. Серед дівчат 2003-2005 років народження на цій дистанції третю позицію посіла Юлія Сак.

На дистанції 500 м чемпіонкою серед молодших дівчат 2006-2008 років народження стала Анна Климюк.

У гонці класичним стилем з інтервальним стартом на дистанції 5 км серед жінок 2002 року народження і старших Анастасія Смідюк зайняла бронзову позицію. Юлія Сак на дистанції 3 км серед дівчат 2003-2005 року народження також посіла третє місце. На дистанції 1 км серед молодших дівчат 2006-2008 року народження у цій гонці золото виборола Анна Климюк.

Тренують переможниць Білера М.І., Колесникова Ю.В., Глухих Г.Ю. У командному заліку Волинська область посіла 3 місце.

Фото - ілюстративне

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Теги: лижні перегони, чемпіонат України, волинські спортсмени
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