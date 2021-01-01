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Лікар Яковенко розповів, як почувається після вакцинації від коронавірусу

Лікар Яковенко розповів, як почувається після вакцинації від коронавірусу
Перший вакцинований на Волині лікар-пульмонолог Олег Яковенко почуває себе добре.

Про свій стан, за добу після введення вакцини, медик телефоном розповів кореспондентам Суспільного.

26 лютого завідувач інфекційного відділення в тимчасовому інфекційному госпіталі при Волинській обласній клінічній лікарні вийшов на зміну.

"Є незначний біль при пальпації в місці уколу. Однократно сьогодні кидало в жар", - каже Олег Яковеко.

Зі слів медика, за добу після щеплення відчуває сонливість та втому, але на роботу його стан нині не впливає. Загалом почувається як після звичайної медичної маніпуляції.

Нагадаємо, медик отримав індійську вакцину AstraZeneca (Covishield). Дотримуючись усіх вимог, вакцинацію здійснила мобільна бригада, створена на базі КП «Луцький ЦПМД №1».

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Теги: коронавірус, вакцинація, Волинь, Олег Яковенко
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