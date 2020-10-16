На аукціоні за волинський бурштин вторгували понад 3,5 мільйона гривень

У приміщенні обласної ради відбувся третій відкритий аукціон з продажу бурштину, який видобуває КП "Волиньприродресурс".Про це йдеться на сайті обласної ради.Номінували 1 т 992 кг 253 г бурштину-сирцю різних фракцій і груп. Попередньо до участі в аукціоні зареєструвалося понад 50 учасників. За аукціоном стежив- керівник Державного гемологічного центру України, що діє при Міністерстві фінансів України.Зі слів директора КП "Волиньприродресурс" Волинської обласної ради, цього разу спеціалісти гемологічного центру визначити групи якості у кожній фракції бурштину, відповідно до методики оцінки. Ціни на "сонячне" каміння різнилися ще й в середині самої фракції. До прикладу, бурштин масою від 10 до 20 г вартує так:- 1 група - 875 доларів за 1 кг,- 2 група - 625 доларів за 1 кг,- 3 група - 500 доларів за 1 кг,- 4 група - 313 доларів за 1 кг.Окремою категорією номінували бурштин шаруватий, забруднений, пінистий.За результатами торгів 26 лютого продали 334 кг 56 г бурштину на загальну суму 3 млн 569 тис. 465 грн, або 127 тис. 784 долари.До продажу пропонувався бурштин 9 фракцій.Зокрема, "сонячне" каміння фракції від 0 до 2 г продали за ціною по 20 доларів за 1 кг. Також купували бурштин фракції 2-5 г ІІ групи за 130 доларів за 1 кг.Фракція 5-10 г ІІ групи: купували за 250 доларів за 1 кг.Знайшлися покупці на фракцію 10-20 г ІІ групи за 625 доларів за 1 кг.Бурштин фракції 20-50 г купували за 1290 доларів за 1 кг (ІІ група) та за 645 доларів за 1 кг (ІV група). Фракція 50-100 г ІІ групи - 1690 доларів за 1 кг, ІV групи - 845 доларів.За бурштин фракції 100-200 г ІІ групи платили 2100 доларів за 1 кг, а за ІV групу - 1050 доларів. Фракцію 200 - 300 г І групи продавали за 3738 доларів за 1 кг і по 2670 доларів за 1 кг бурштину ІІ групи.Фракцію 300-500 г ІІ групи продавали за 2885 доларів за 1 кг, ІV групи - 1435 доларів за 1 кг.Як і в попередні рази, не реалізовували бурштин фракції від 500 до 1000 г, оскільки першочергове право на закупівлю цього каміння має Міністерство фінансів України для Музею дорогоцінного каміння та металів.Частина покупців, які попередньо зареєструвалися, мали намір долучитися до публічних торгів через відеозв'язок, але не змогли цього зробити через технічні причини. В міжаукціонний період вони зможуть придбати бурштин, який є в залишку, за стартовими цінами і в межах заявлених фракцій та об'ємів.Директор КП "Волиньприродресурс" Волинської обласної ради Анатолій Капустюк подякував усім учасникам. Він запевнив, що аукціони будуть проводити щомісяця та розроблятимуть нові площі покладів бурштину.