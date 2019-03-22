У Луцьку представили фотовиставку про політв’язнів, зниклих безвісти та загиблих за період окупації Криму





Серед представлених світлин є 20 фотографій зниклих безвісти та загиблих, на решті знімків політв'язні, розповів голова громадської організації "Кримські татари Волині" Сервер Зейнідінов, пише



З його слів, під час окупації Криму постраждало понад двісті осіб.



Виставка буде діяти до кінця дня, а з 1 до 5 березня експонуватиметься у фойє Волинської обласної ради та облдержадміністрації.



Після огляду фотовиставки присутні подивилися фільм "Крим. Обезводнення". Загалом на заході було до сотні людей, – каже Сервер Зейнідінов. Розповідає: зараз на Волині живе чотири родини кримських татар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку з нагоди Дня кримського спротиву російській окупації в Палаці культури показали тематичну фотовиставку з понад 200 портретів політв’язнів, зниклих безвісти та загиблих за період окупації.Серед представлених світлин є 20 фотографій зниклих безвісти та загиблих, на решті знімків політв'язні, розповів голова громадської організації "Кримські татари Волині", пише "Суспільне Волині". З його слів, під час окупації Криму постраждало понад двісті осіб.Виставка буде діяти до кінця дня, а з 1 до 5 березня експонуватиметься у фойє Волинської обласної ради та облдержадміністрації.Після огляду фотовиставки присутні подивилися фільм "Крим. Обезводнення". Загалом на заході було до сотні людей, – каже Сервер Зейнідінов. Розповідає: зараз на Волині живе чотири родини кримських татар.

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