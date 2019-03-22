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У Луцьку представили фотовиставку про політв’язнів, зниклих безвісти та загиблих за період окупації Криму

У Луцьку представили фотовиставку про політв’язнів, зниклих безвісти та загиблих за період окупації Криму
У Луцьку з нагоди Дня кримського спротиву російській окупації в Палаці культури показали тематичну фотовиставку з понад 200 портретів політв’язнів, зниклих безвісти та загиблих за період окупації.

Серед представлених світлин є 20 фотографій зниклих безвісти та загиблих, на решті знімків політв'язні, розповів голова громадської організації "Кримські татари Волині" Сервер Зейнідінов, пише "Суспільне Волині".

З його слів, під час окупації Криму постраждало понад двісті осіб.

Виставка буде діяти до кінця дня, а з 1 до 5 березня експонуватиметься у фойє Волинської обласної ради та облдержадміністрації.

Після огляду фотовиставки присутні подивилися фільм "Крим. Обезводнення". Загалом на заході було до сотні людей, – каже Сервер Зейнідінов. Розповідає: зараз на Волині живе чотири родини кримських татар.

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Теги: Луцьк, фотовиставка, окупація Криму
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