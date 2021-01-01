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Загострення на Донбасі: 10 українських воїнів отримали поранення та травми

Загострення на Донбасі: 10 українських воїнів отримали поранення та травми
Сьогодні, 26 лютого, поряд з Водяним, що на Приазов'ї, окупанти вели вогонь зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу сім військовослужбовців Збройних Сил України отримали осколкові поранення, ще двоє військових - бойове травмування.

Про це оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Воїнів оперативно доставили до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога. На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку.

В районі населеного пункту Піски окупанти відкривали прицільний вогонь по позиціях українських воїнів зі 120 мм та 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Невельського внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав осколкові поранення військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Воїну оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.

На обстріли збройними формуваннями Російської Федерації українські захисники давали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

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Теги: Схід, рос-укр війна, зведення, українські воїни
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