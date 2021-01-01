27 лютого на Волині: гортаючи календар

Сьогодні святкує день народження директор ЗОШ №1(на фото).Іменини цього дня святкують Веніамін, Кирило, Михайло, Костянтин, Федір.Вітаємо їх усіх зі святом, зичимо здоров’я, любові та достатку.Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день полярного ведмедя.Основною метою проведення Дня є поширення інформації про полярних ведмедів і привернення уваги суспільства до необхідності їх охорони.Також йдеться про необхідність вирішувати проблему танення полярних льодів — основну причину загрози зникнення популяцій полярних ведмедів.Ще однією причиною, яка загрожує життю білих ведмедів, є розробка нафтових родовищ з подальшим забрудненням навколишнього середовища.