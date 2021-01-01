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27 лютого на Волині: гортаючи календар

27 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкує день народження директор ЗОШ №1 Андрій Киця (на фото).

Іменини цього дня святкують Веніамін, Кирило, Михайло, Костянтин, Федір.

Вітаємо їх усіх зі святом, зичимо здоров’я, любові та достатку.

Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день полярного ведмедя.

Основною метою проведення Дня є поширення інформації про полярних ведмедів і привернення уваги суспільства до необхідності їх охорони.

Також йдеться про необхідність вирішувати проблему танення полярних льодів — основну причину загрози зникнення популяцій полярних ведмедів.

Ще однією причиною, яка загрожує життю білих ведмедів, є розробка нафтових родовищ з подальшим забрудненням навколишнього середовища.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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